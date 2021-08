Skupne lastnosti Marilyn Monroe, Tita in Elvisa Presleyja: ljubezen do kodrov

Že v preteklosti so bili ti psi zelo cenjeni in spoštovani, dandanes pa njihova priljubljenost še raste. Prijazen značaj, dlaka, ki ne odpada, simpatičen videz in prilagodljivost so le nekateri izmed njihovih atributov.Oboževali so jih predstavniki kraljevih družin, saj so bili ti psi pogosto njihovi spremljevalci na kraljevih dvorih. Pudlji so bili izjemno priljubljeni med evropskim plemstvom, oboževali pa so jih tudi številni znani, kot soin številni drugi. Eni so imeli večje, drugi manjše kodre oziroma pudlje, kot jim tudi rečemo. Pasmo namreč vzrejajo v štirih velikostih, in sicer: miniaturni ali toy koder (zraste od 24 do 28 cm s toleranco 1 cm), pritlikavi koder (zraste med 28 in 35 cm), srednji koder (velik od 35 do 45 cm) ter standardni oziroma veliki koder (z velikostjo od 45 do 60 cm, s toleranco 2 centimetra).