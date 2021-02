Skupna zgodba treh muzejev

Kobariški muzej FOTO: Wikipedia

20

odstotkov cenejši bosta vstopnici v dveh ob obisku vseh treh.

V Kobariškem muzeju, Parku miru Sabotin in Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju so v sodelovanju z Informacijskim centrom Pot miru v Kobaridu združili moči v prizadevanju za ohranjanje kulturno-zgodovinske dediščine prve svetovne vojne ter še bolj prijazno približevanje dragocenega narodnega bogastva ostalin in spomenikov soške fronte obiskovalcem.Uvedli so namreč pomembno novost – z nakupom vstopnice v katerem koli od treh muzejev bodo obiskovalci v prihodnje upravičeni do 20 odstotkov popusta v preostalih dveh.Trije muzeji z vsebino, ki sestavlja celovito pripoved o dogajanju na soški fronti in v zaledju med majem 1915 in oktobrom 1917, se z varovanjem spomina na tragedijo naše polpretekle zgodovine na eni strani poklanjajo zaslužnim za svobodo, ki jo uživamo danes, na drugi pa z ozaveščanjem o nesmislu vojn prispevajo k preprečevanju ponavljanja grozodejstev, ki so za vedno zaznamovala ta prostor.Popotnikom na Poti miru od Alp do Jadrana od minule sobote ponujajo cenovno prijazen obisk treh muzejev, ki s povezano vsebino omogočajo celovito razumevanje vzrokov in posledic prve svetovne vojne ter dogajanja na soški fronti vzdolž celotne trase Poti miru. »Kobariški muzej s svojimi razstavami in pripovedmi posreduje jasno sporočilo o zločinih in norostih vojne, ki na koncu povzroča zgolj žrtve,« pravi direktor Kobariškega muzeja»Veseli nas, da ne le v Kobaridu, temveč vzdolž celotne Poti miru nastaja povezana zgodba o pomenu ohranjanja in predstavitve dediščine prve svetovne vojne na slovenskih tleh. Ta zgodba ni le ohranitev spomina, ampak je vedno bolj pomemben del dediščine kot turistične ponudbe v Posočju, na Goriškem in Krasu. Skupaj smo še bolj prepoznavni, naši obiskovalci pa bogatejši za celovito doživetje spomina na soško fronto.«