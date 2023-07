Skuhati zna, zrezati še ne (FOTO)

Za dobrih 58.000 evrov si lahko privoščite osebnega kuharja, ki vam bo na voljo vse do konca svojega umetnega življenja. Robotski pomočnik britanskega podjetja Moley ne potrebuje nobenega človeškega vmešavanja. Obroke, resda le kuhane in bolj preproste, pripravi popolnoma sam. Vse, kar morate storiti, je, da vnesete recept v tablico, s katero je robot povezan, in narezati sestavine – tega namreč še ne zna. Kot pravijo proizvajalci, ideja naprave ni, da bi vzela delo domačim ali profesionalnim kuharjem, ampak da bi jim pomagala pri dolgočasnih rečeh, kot je mešanje rižote.

Priprava juh mu gre dobro od rok. FOTO: Moley

Za domačo uporabo

Naprava je namenjena za domačo uporabo, bolnišnice in letališča, ustvarjalci pa menijo, da bo prav prišla tudi v restavracijah. Robotska roka je trenutno še preveč okorna, da bi pripravljala zapletene jedi, denimo suši, a dovolj dobra, da zna narediti odlično omleto za zajtrk. Seveda pa morate prej sami razbiti in zmešati jajce ter pripraviti druge sestavine. Za omleto potrebuje robotski kuhar približno pet minut. Če ste pripravljeni seči še nekoliko globlje v žep (kakih petkrat več kot pri osnovni napravi), si lahko omislite različico, ki zna uporabljati tudi pečico, pri Moley Chef's Table pa se boste morali zadovoljiti le s hrano, pripravljeno na štedilniku.

Kuharjem ne bo vzel dela, le v pomoč jim bo. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Robotu zgolj narežete in pripravite sestavine, vse drugo opravi sam.

Poleg omlete mu gredo dobro od rok juhe, testenine in rižote. Zna mešati, obračati npr. zrezek v ponvi in uporabljati palični mešalnik. Nadzora ne potrebuje, zato lahko med pripravo kosila v miru berete na kavču. Proizvajalci napovedujejo, da bodo robotski kuharji čez deset let nekaj tako vsakdanjega, kot so danes pomivalni stroji. Ne glede na to, kako zelo bodo napredovali, pa nekako dvomimo, da bodo prekosili kuharske spretnosti naših mam in babic – ne nazadnje velja, da je bistvena sestavina kuhanja ljubezen.