Skromna rastlina z bogato mitologijo

Nezahtevne trajnice popestrijo vsak vrt. FOTO: Viktor Kozyr/Getty Images

Obstaja več kot 300 vrst perunik. FOTO: Josien/Getty Images

Staro slovensko ime za junij ni kar tako rožnik. Kajti prav v tem mesecu se po travnikih in na vrtovih bohoti veliko cvetlic, med njimi perunike ali irisi. Te so cenili že stari Grki, prvi iris je upodobljen na freski kraljana grški palači na Kreti, ki je bila zgrajena 2100 let pred našim štetjem. Botanično ime izhaja iz grške mitologije, po boginji mavrice Iris. Ta je po legendi na Zemljo in nazaj v svetišče bogov potovala po mavrici. Stari Grki so perunike nasadili na grobove svojih ljubljenih, saj so upali, da jih bo boginja vzela s seboj med bogove. Poimenovanje perunika pa izhaja iz slovanske mitologije: po legendi naj bi nosile ime po bogu groma Perunu in naj bi rasle tam, kamor naj bi ta na Zemljo v obliki groma poslal svojo jezo.Vsaka barva cveta ima svoj pomen. Vijolična pomeni občudovanje in modrost, morda je simbol upanja in vere, rumena predstavlja strast, bela nedolžnost.Skratka, lepe cvetove spremlja bogata mitologija, kljub temu pa cvetlice, ki jih je v naravi več kot 300 vrst in jih je mogoče najti na območju Azije, Severne Amerike in Evrope, niso zahtevne za vzgojo. Pa vendar je dobro upoštevati nekaj pravil.Irisi obožujejo sonce in dober pretok zraka. Če del korenine, ki gleda iz zemlje, ni na dovolj zračnem mestu, začne gniti in propade. Zato je pomembno, da jih ne sadite preblizu in da jih, ko se razrastejo, razredčite. Botaniki priporočajo sajenje od tri do pet rastlin v skupini, med posamičnimi naj bo vsaj 20 centimetrov.Kot rečeno, perunike niso zahtevne za vzgojo, so pa hvaležne za dodatne hranljive snovi. Najbolj jim ustrezajo z vidika kislosti naturalna tla, junija, ko njihovi cvetovi zadišijo, pa je priporočljiv dodatek mineralnih gnojil. Snovi iz organskih namreč koristijo patogenim mikrobom, ki lahko ob čezmerni rasti poškodujejo rastlino.V sušnem obdobju je perunike dovolj zalivati od dva- do trikrat na teden, nikakor pa ne vsak dan. Preveč vlage v kombinaciji s slabo zračnostjo povzroči gnitje in propadanje korenin ter tudi listov in stebel. Dodatno zalivanje je priporočljivo le tik pred cvetenjem, ko perunika razvije čudovite cvetove, sicer ne zahteva posebne nege.Njihovi največji sovražniki so polži, ki se hranijo z njihovimi listi in stebli. Vendar za obrambo pred njimi ne potrebujete agresivnih kemičnih preparatov. Dovolj bo, če okoli korenin posujete pepel ali kavno usedlino. Njun vonj jih bo pregnal.In še en preprost napotek za lep razcvet: redno odstranjujte odmrle ter suhe cvetove in kratka stebelca, na katerih izraščajo iz stebla. S tem boste spodbudili nastajanje novih lepih in dišečih cvetov.