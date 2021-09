Skrivnostne črne cvetlice

Čokoladna kozmeja rada raste na dobro odcednih tleh.

Cvetje prinaša radost in energijo v naš dom in tudi na vrt zaradi čudovitega videza in najrazličnejših odtenkov. A če želite bolj dramatičen učinek, vam bodo zagotovo všeč črni cvetovi, ti so po mnenju mnogih najbolj elegantni, tudi skrivnostni. Kot bi prišli naravnost iz pravljičnega sveta. Od nekdaj navdušujejo ljubitelje cvetja, tako zaradi neobičajne barve kot redkosti. No, v resnici cvetovi niso črni, gre za zelo temne odtenke vijolične ali rdeče. Povsem črn cvet je nekakšen sveti gral cvetličarjev.Simbolizirajo moč, skrivnostnost, eleganco, tudi minljivost. Morda te rože ne bomo podarili nekomu na prvem zmenku, prej jo bomo izbrali, če z nekom odnos končujemo. Pa vendar je lahko črn cvet skupaj z darilom močna romantična gesta s pridihom skrivnostnosti.Jesen je tu in na vrt ali pa balkonska korita bomo zasadili rože, ki bodo prenesle nižje temperature, tudi zmrzal. Mačehe, denimo. Tako temno vijolične so, da so prav zares videti črne! Popestrile bodo prav vsako gredico ali lonec. Mimogrede: slišati je, da črna mačeha prinese ljubezen tistemu, ki jo nosi, zato si jo le vtaknite v gumbnico.Črne dalije so v resnici temne barve burgundca ali zares temne čokolade, nekatere so temnejše kot druge. A prav vse so videti naravnost fantastično, tako na vrtu kot v šopku, seveda kot središčni del. Še ena temno rdeča rastlina je čokoladna kozmeja, rada raste na dobro odcednih in s soncem obsijanih tleh. In kot da njihova temna barva ne bi bila dovolj, še omamno dišijo, po vanilji.Črna lilija je še ena na seznamu osupljivih rastlin, fantastično so videti v šopku, lahko pa jih posadimo tudi na vrt, kjer bodo poskrbele za imenitno osrednjo točko. Tudi kala je v črni barvi, no, temno vijolični ali kostanjevi, a videti je prav zares črna. Tako kot lilije so čudovite in elegantne v šopkih. V vsakem vrtu bo sijajno videti črni rožlin, poskrbel bo za klasični videz.Spomladi na gredicah zažarijo tulipani v najrazličnejših barvah, delček vrta pa lahko namenite črni različici.Zacvetijo malo pozneje in poskrbijo za barvo, ko so drugi že odcveteli. Črni se ni treba odpovedati niti na vrhuncu poletja: če imate radi petunije, boste s črno zadeli žebljico na glavico. Prav zares žametno so videti, čudovito bodo uspevale v loncu v družbi s svetlejšimi različicami.