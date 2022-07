Skrivnosti Rihemberka: ko bi zidovi znali pripovedovati ...

Na enem najlepših gradov na Primorskem, ki se dviga nad Vipavsko dolino, si lahko poleti pobožate čute in potešite zgodovinsko radovednost vse dni v tednu. Grad Rihemberk, kjer je v prenovljenih sobanah zaživel sprejemno-interpretacijski center, bo ob koncih tedna in praznikih ta in prihodnji mesec odprt med 10. in 19. uro, ob lepem vremenu pa tudi od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro.

Hlad, ki veje iz kamnitih zidov tega najmogočnejšega primorskega gradu, je v teh poletnih dneh več kot dobrodošel. In ker zaradi vročine ne boste povsem opešali, boste tudi bolj uživali v raznovrstni grajski ponudbi.

Tako za radovedne samostojne obiskovalce kot za organizirane skupine je zavod Svitar, ki skrbi za programe, sestavil zanimivo ponudbo vodenih ogledov, kdor pa raje raziskuje na lastno pest, lahko 800-letno grajsko dediščino odkriva s pomočjo skrivnega zemljevida.

Ob uspešno opravljeni nalogi se domov vrnete z zemljevidom in kovancem Alberta II. Goriškega, ki ga sami skujete na posebnem kovaškem orodju. Morda pa se boste raje podali z grajsko gospo Eleonoro Rihemberško na enodnevno odkrivanje grajske zgodovine, naravnih lepot Vipavske doline in doline Branice ter lokalnih vinskih kleti in kulinaričnih dobrot.