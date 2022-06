Skrivnosti čudovitih hortenzij

Hortenzije so čudovite cvetlice, ki očarajo z velikimi kobulastimi cvetovi najrazličnejših barv. Za gojenje niso zahtevne, rastejo v skoraj vsaki prsti, lepe so na gredicah, v posodah ali šopkih kot rezano cvetje. Nič čudnega, torej, da so priljubljene, a čeprav so zelo razširjene, le redki resnično poznajo te poletne lepotice. Tu je nekaj manj znanih dejstev o njih.

Hortenzije imajo svoj dan, ki je za naše podnebne razmere malo nenavaden, to je 5. januar. Tedaj jih pri nas zagotovo ni. Kot okrasne rastline so jih najprej gojili na Japonskem, v Severni Ameriki najdeni fosili pa pričajo, da so tam uspevale že pred od 40 do 65 milijonov let. V Evropo so prišle veliko pozneje, okoli leta 1736, njihovo poimenovanje (Hydrangea) pa izhaja iz grškega jezika in priča o njihovih lastnostih. Hydor pomeni voda in angos posoda. Dejstvo je, da hortenzije za uspešno rast potrebujejo veliko vode.

V bogati zemlji cvetijo najbolj obilno, potrebujejo veliko sonca, najbolje jutranjega, ne marajo pa popoldanske vročine.

Imajo močno simboliko, ki se razlikuje od kulture do kulture: na Japonskem označujejo hvaležnost, spoštovanje in predanost. Zaradi velikih in lepih cvetov so jih v viktorijanski dobi povezovali z napuhom ter nečimrnostjo. Dandanes je v naši kulturi simbolika povezana predvsem z barvo cvetov: modra pomeni opravičilo, hvaležnost in razumevanje, vijolična ponos, bela označuje čistočo in milost, rožnata romantiko ter iskrena čustva.

Odtenek njihovega cveta je odvisen od kislosti oziroma pH tal, v katerih rastejo. Idealna pH-vrednost za različne odtenke modre je pod 5,5, vijolična nastane v prsti s pH med 5,5 in 6,5, bela v vrednostih med 6 in 6,2, rožnata v substratu s pH več kot 7. Če so v tleh na majhni površini prisotne različne pH-vrednosti, so cvetovi sestavljeni iz mešanice barv. Kadar imajo premalo svetlobe, postanejo zeleni. Pojav je značilen v delih leta, ko dnevi postajajo krajši. Običajno cvetijo od maja do julija, nekatere vrste uspevajo tudi pri nižjih temperaturah in razvajajo še septembra.

V zemlji s pH-vrednostjo, nižjo od 5,5, hortenzije zacvetijo modro. FOTO: Percds/Getty Images

Obstaja več kot 75 vrst in šest glavnih skupin hortenzij: listopadne, gladke, metlaste, hrastove, plezalke in gorske. Čeprav so vse lepe na pogled, imajo tudi temno plat: strupene so. Korenine in posledično vsa rastlina vsebujejo cianid, ki že v majhnih količinah izzove težave z zdravjem. Kljub temu so jih nekoč uporabljali v zdravilne namene. Budisti so njihove liste uporabljali za pripravo čaja, ki so ga uživali v ritualih čiščenja in za zdravljenje avtoimunskih bolezni, malarije ter ledvičnih kamnov. Indijanci so korenino uporabljali kot diuretik, lubje pa kot sredstvo proti bolečinam v mišicah in opeklinam.

Čeprav v bogati zemlji cvetijo najbolj obilno, glede sestave tal niso zahtevne, res pa je, da potrebujejo veliko sonca, najbolje jutranjega, ne marajo pa popoldanske vročine. Za uspešno rast je priporočljivo redno obrezovanje odcvetelih cvetov ter posušenih in odmrlih vej. Zanemarjanje tega koraka bi lahko bilo krivo, da naslednje leto ne bodo cvetele. Hortenzije so priljubljene med alergiki in astmatiki, saj ne povzročajo alergij, prav tako nimajo vonja.

Čeprav obožujejo vodo, je te lahko tudi preveč, pretirano zalivanje v kombinaciji s slabo drenažo privede do gnitja korenin in s tem do propada rastline, pred sušo pa jih lahko zaščitite z zastirko, ki bo pomagala zadrževati primerno količino vlage.