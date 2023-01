Skrivni gumb na oknu vas bo rešil to zimo: vaš račun za ogrevanje bo nižji (VIDEO)

V večini gospodinjstev so stara lesena okna zamenjali s tistimi iz PVC materiala. Poleg tega, da so lažja za »rokovanje«, bolje zadržujejo toploto in so lepšega izgleda, imajo ta okna tudi skrivno zaponko, s katero boste pozimi prihranili denar za ogrevanje.

Majhen trik vam bo znižal stroške ogrevanja. FOTO: Lithiumcloud Getty Images/istockphoto

Vsi vedo, da imajo tovrstna okna boljšo izolacijo in so energijsko učinkovitejša, malokdo pa ve, da so si proizvajalci izmislili način prilagajanja poletnim in zimskim temperaturam. S pomočjo majhne zvijače bo poleti »hladila«, torej omogočala rahel pretok zraka, pozimi pa bodo okna tako rekoč »zatesnjena« in ne bodo prepuščala hladnega zraka. Pravzaprav imajo ta okna poletni in zimski način delovanja in uporaba enega ali drugega ob ustreznem času bo drastično zmanjšala vaš račun za ogrevanje.

Kje ga najdemo?

Če niste vedeli, kje je skrivni »gumb«, ki preklopi iz enega načina v drugega, so mojstri podali razlago. Odprite okno in poiščite vijak na strani, kjer je ročaj. Vzemite imbus ključ in privijte vijak ter ga obrnite navznoter. Tako boste približali notranji in zunanji del okna in zrak ne bo prehajal skozi, vaš dom pa bo veliko toplejši. Zelo pomembno je vedeti, da okna niti slučajno ne smete imeti v tem načinu vse leto, saj bo tako guma hitreje odpovedala.

Kako veste, na kateri način je nastavljeno vaše okno?

Med okvir in okensko krilo položite list papirja in ga zaprite. Če papir brez težav izvlečete, je vaše okno v poletnem načinu. Če ne more ven, je na zimskih počitnicah!

Poglejte razlago mojstra: