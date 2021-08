Skriti kotički vabijo

Na razglednicah so idilični prizori. Foto: arhiv FK Žarek

Brkini vabijo na sadno cesto. Foto: arhiv FK Žarek

Kras navdušuje. Foto: arhiv FK Žarek

Javni sklad za kulturne dejavnosti iz Sežane, Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov se skupaj s sodelujočima partnerjema, podjetjema Slonček in Befine-Pro, letos ponovno povezujejo v skupni turistični promociji destinacije Kras in Brkini.S projektom Spoznajte naše prave barve – Skriti kotički Krasa in Brkinov želijo na destinacijo privabiti domače in tuje obiskovalce ter s tem pomagati turističnemu gospodarstvu in povezanim dejavnostim pri čim hitrejšem okrevanju., vodja območne izpostave JSKD Sežana, je povedala, da so za promocijo oblikovali tri različne razglednice in jih poimenovali Spoznajte naše prave barve – Skriti kotički Krasa in Brkinov. »Z lokalnim fotografskim društvom Žarek smo organizirali fotografski natečaj na temo naravnih znamenitosti in skritih kotičkov Krasa in Brkinov. Razglednica vključuje fotografije različnih lokacij vseh štirih občin – Sežane, Komna, Divače in Hrpelj - Kozine – ter prikazuje mistične, skrite kotičke. Vsak ima svojo prav posebno zgodbo, v katero vabimo obiskovalce, da jo okusijo ali občutijo v obliki posebnega doživetja.«Razglednico so v občinskih glasilih prejela vsa gospodinjstva brezplačno z namenom, da na obisk ali dopust na Kras in v Brkine povabijo znance, prijatelje in preostale. Oblikovali so tudi e-razglednico, ki jo lahko podjetniki, turistični ponudniki in vsi drugi pošljejo kot vabilo svojim poslovnim partnerjem. Prav tako promocija poteka prek družabnih omrežij., strokovna vodja destinacije Kras in Brkini, je ob predstavitvi zanimive pobude povedala: »Zadovoljni smo, da smo se v tem projektu povezali partnerji, ki delujemo na področju kulture, turizma in podjetništva. Zavedamo se, kako pomembno je, da s skupnimi močmi v organizacijskem, finančnem in promocijskem smislu prispevamo k okrevanju gospodarstva v naši regiji, ki je zelo odvisna od domačih in tujih obiskovalcev.«