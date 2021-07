Skrb za okolje pred zaslužkom

Na spletnih policah trgovine je že skoraj 900 različnih izdelkov.

Kljub povečanemu številu naročil so ohranili pakiranje z rabljenimi škatlami.

Plastika, ki je v skoraj vsakem izdelku, je eden največjih onesnaževalcev morij. V severnem Tihem oceanu zaplata smeti pokriva 1,6 milijona kvadratnih kilometrov površine – območje, veliko kot 80 Slovenij. Pomembno vlogo pri krotenju onesnaženja s plastiko imajo trgovci. Prepoved uporabe nerazgradljivih plastičnih vrečk in omejitev prodaje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo sta prva koraka k cilju.Nekateri manjši trgovci, med katerimi je tudi spletna trgovina Moja Cula, so šli še korak dlje in zagovarjajo koncept zero waste, brez odpadkov. »Ta koncept je naše osnovno poslanstvo, na katerem smo pred slabimi tremi leti postavili Mojo Culo,« pravi lastnica spletne trgovine»V praksi to pomeni, da se na vseh področjih trudimo zmanjševati količino odpadkov, uporabljamo rabljeno, poslujemo čim bolj brezpapirno.« Nemčeva opaža, da je med Slovenci vedno več zavedanja, da plastika ni v redu. »Ogromno je še treba narediti v smeri ozaveščanja in lahke dostopnosti trajnostnih izdelkov. Žal je še vedno ogromno brezglave potrošnje in kupovanja stvari samo zato, ker so v akciji. Glavna ideja koncepta zero waste je, da ne proizvajamo novih odpadkov, izkoristimo tisto, kar že imamo, in gremo v vsak nakup premišljeno.« Kakšen izziv je tak koncept za trgovca?»Ker smo na teh temeljih že začeli, je bilo to za nas povsem naravno. Skrb za okolje vedno postavljamo pred zaslužek. Zagotovo je za marsikaterega trgovca nepredstavljivo, da bi tako kot mi kupce nagovarjal, naj ne kupujejo stvari, razen če jih res potrebujejo.« V Moji Culi so kljub povečanemu številu naročil ohranili pakiranje z rabljenimi škatlami. »Povezali smo se z določenimi podjetji in srčnimi posamezniki, ki nam svoje rabljene škatle (ki bi jih drugače zavrgli) redno dostavljajo, tako da smo tudi ta izziv za zdaj uspešno rešili.«Sicer pa je v njihovi spletni trgovini že skoraj 900 različnih izdelkov in številka z vsakim tednom raste. Ponujajo do okolja prijazne alternative plastičnim izdelkom – kozmetiko, kovinske britvice, WC-ščetke, posodice za hrano, biorazgradljive obliže, pripomočke za kuhinjo, izdelke za domače ljubljenčke, toaletni papir brez plastične embalaže ...