Skoraj popolni prepogljivi telefon

Velike novosti

Z novim dizajnom se je prepogljivi zaslon preselil na notranjo stran telefona.

Ovitek s priročno nogico Foto: Staš Ivanc

Silno drobovje

Novi preklopni mehanizem poskrbi za manj vidno črno na prepogljivem zaslonu.

Nadmočna kamera

Skoraj popolno

2300

evrov bo stal v prosti prodaji.

Telefoni s prepogljivim zaslonom so v zadnjih letih dobili svoje mesto v svetu pametne telefonije, pa čeprav gre še vedno za precej nišne izdelke. Prodaja sicer raste – če je bilo leta 2019 prodanih pol milijona »preklopnikov«, so jih lani prodali že skoraj tri milijone, za leto 2022 pa računajo, da bo ta številka dosegla 17 milijonov –, a to je le kaplja v morje v primerjavi z 1,5 in 1,3 milijarde pametnih telefonov, prodanih v letih 2019 in 2020.Na glavnem mestu po prodaji telefonov s prepogljivim zaslonom je Samsung (73-odstotni tržni delež), a Huawei si prizadeva vzeti svoj kos kolača. Pred dnevi sem tako v roke dobil njegov najnovejši »preklopnik« mate X2, ki ni le neka logična nadgradnja dosedanjih modelov mate X in mate Xs, ampak prinaša kar nekaj velikih in takoj opaznih novosti.Prva novost, ki jo človek takoj opazi, je zamenjava dizajna telefona, ki glavnega zaslona nima več na zunanji strani, ampak na notranji. Kot kaže, se je Samsungova oblikovalska poteza bolje obnesla: glede na to, da prepogljivi zasloni niso trdni oziroma so zaščiteni s posebno plastično folijo in ne z odpornim steklom, je bolje, da je zaslon skrit, ko se telefon zloži. Druga stvar je asimetrična oblika ohišja telefona, ki se oži od tistega dela, kjer je četverooka glavna kamera. Telefon je tako na enem delu debel 8,2 mm, na drugem pa le 4,4 mm. Tretja novost je drugačna razporeditev teže, tako da je telefon zdaj lažje držati v eni roki. Četrta pa je popolnoma nov mehanizem zapiranja in odpiranja, ki so ga huaweijevci poimenovali sokolje krilo. Stvar deluje popolnoma gladko, z novim mehanizmom pa je povezana tudi manj opazna črta na sredini prepogljivega zaslona.Moram priznati, da mi je novi dizajn veliko bolj všeč od prejšnjega, ko je bil glavni zaslon izpostavljen elementom oziroma ključem v žepu ali torbi.Strojna oprema je za telefon, ki v prosti prodaji stane okoli 2300 evrov, seveda vrhunska. Za gladko delovanje sistema, hitro zaganjanje in delovanje aplikacij ter na splošno odlične zmogljivosti skrbi Huaweijev hišni procesor kirin 9000, ki je seveda narejen tudi za hitra mobilna omrežja pete generacije 5G. Osemjedrnega procesorja z enim superhitrim jedrom, tremi hitrimi in štirimi varčnimi ne bo zmotilo prav nič, kar mu bomo vrgli v računanje. Testni primerek je bil opremljen z 8 GB delovnega in 256 GB notranjega pomnilnika, ki se ga da razširiti še s spominsko kartico nm (Huaweijeva kartica, ki je nekako dvakrat dražja od podobne sd-kartice).Zaslona sta zdaj dva ter merita 8 palcev in 6,45 palca. Pri obeh gre za oled tehnologijo, kar pomeni krasne barve, odlične kontraste in visoko svetilnost, novost pa je (pametno oziroma prilagodljivo) 90-herčno osveževanje slike, kar pomeni še gladkejšo sliko kot prej.Foto/video del je močno nadgrajen in ima zelo podoben nabor kamer kot lanski mate 40 pro+: glavna širokokotna kamera s 50 MP, prva telefoto kamera s trikratnim optičnim zumom in 12 MP, druga telefoto kamera s periskopskim desetkratnim optičnim zumom in 8 MP ter ultra širokokotna kamera s 16 MP. Prav vse obvladajo samodejno ostrenje, prve tri pa imajo še optično stabilizacijo slike, ki je neprimerno boljša od elektronske. Seveda so kamere razvite v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica.Hitri test fotozmogljivosti je potrdil pričakovanja: fotografije so vrhunske v vseh vremenskih in svetlobnih razmerah, umetna pamet ni preveč vsiljiva, naprednih funkcij je še in še, zumirane slike so ostre in polne podrobnosti. Tudi video je odličen, zvok prav tako, najvišja ločljivost pa je 4K s 60 fps. Selfie kamera je zdaj samostojna (pri matu X in Xs smo sebke delali z glavno kamero), a s 16 MP in spodobno odprto zaslonko dela dobre selfieje, škoda pa je, da nima avtofokusa. Škoda je le, da v razprtem načinu nimamo selfie kamere, s katero bi lahko na zdaj še vedno aktualnih zoom konferencah uporabljali glavni zaslon, ampak smo obsojeni le na manjšega zunanjega.Za dober zvok skrbita stereozvočnika, ki so jima opazno izboljšali base, za avtonomijo pa baterija s kapaciteto 4500 mAh. To sicer ni ogromno, a je dovolj za brezskrbno celodnevno normalno delo, če uporabljamo glavni zaslon. Če pa hočemo malce privarčevati, lahko uporabljamo samo zunanji zaslon, baterija pa bo zdržala še kakšnih 25 do 30 odstotkov dlje. Priložen je superhitri 66-vatni napajalnik, ki baterijo v pol ure napolni na 80 odstotkov, do konca pa malce manj kot v eni uri. V škatli je poleg solidnih (ožičenih) dobrih slušalk še ovitek za debelejši del telefona, ki ima vgrajeno sila praktično nogico, s katero telefon postavimo na mizo ali posteljo, kadar želimo gledati filme ali druge videovsebine.V bistvu je edina resna pomanjkljivost huaweia mate X2 odsotnost Googlovih storitev in aplikacij. Na telefonu je naložen Huaweijev operacijski sistem emui 11, ki temelji na Googlovem odprtokodnem androidu 10, a zaradi še vedno trajajočega spora z ZDA na telefonu ni Googlove trgovine z aplikacijami. Huaweijeva trgovina AppGallery je sicer vedno bolje opremljena (aplikacije zanjo je izdala že večina slovenskih bank), interaktivni zemljevidi delujejo, pa tudi igric je vedno več – večino neGooglovih aplikacij si lahko naložimo ročno, a to ni isto, pa še posodabljajo se ne samodejno, in še kaj neprijetnega se lahko znajde znotraj namestitvene datoteke. No, kakor kažejo dosedanje izkušnje, bo mate X2 tudi brez googla našel svoj del kupcev, še posebno na domačem trgu.