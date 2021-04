Skoki čez plot

Če verjamemo različnim študijam, obstajajo trije tipi moških, ki varajo, in prav vsakega je mogoče prepoznati po znakih, ki ga izdajajo. Novo spodnje perilo Moški, ki vara naključno, bo kar naenkrat začel več pozornosti posvečati svojemu videzu, zato bo več časa preživel v kopalnici, v njegovi omari pa bo kar naenkrat kup novih oblačil in spodnjega perila. Prav tako bo kar naenkrat potreboval več časa za sebe. Vse več časa bo preživel na delu, doma pa bo telefon ljubosumno čuval zase in na skrivaj klepetal ali visel na družabnih omrežjih. Ko bo doma, pa bo zaradi slabe vesti verjetno veliko več časa preživel z otroki. Občutek krivde Tisti, ki svojo partnerico prevara le enkrat, se občutkov krivde težko znebi. Ne nazadnje naj bi svojo izvoljenko ljubil, a običajno so to le prazne besede. Res pa je, da jo, prav zaradi krivde, nepričakovano preseneča z darili in drugimi presenečenji. Vseeno razmerje in komunikacija zato nista nič boljša, za kar je izgovor stres na delu. Vse bolj se tudi umika vase in se zamišljeno sprehaja naokoli, ker še ne razume, da se mu bo spremenil svet. Serijski so najhujši Moški, ki vara nenehno, je najhujši od vseh, saj zna partnerico zelo dobro vrteti okoli mezinca. Nenehno jo namreč prepričuje, da jo ljubi in naj ne dvomi o njem, saj to lahko uniči njegovo ljubezen. Sicer pa je najbolj občutljiv za to, da preverjate, kje je bil in kaj je počel, ravno zato, ker se boji, da bi ga razkrinkali. N

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: