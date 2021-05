Škodljivci jih ne marajo

...

Krizanteme so tako učinkoviti odganjalci škodljivcev, da nekatere snovi, ki jih vsebujejo, uporabljajo pri proizvodnji repelentov.

Pajki ne marajo vonja poprove mete, sivke, mete, limone, pomaranče ali čajevca.

Nadležni škodljivci lahko od vrtičkarstva odvrnejo tako začetnike kot tiste bolj izkušene. Neprijetno je namreč opazovati, kako iz dneva v dan izginjata solata in preostali pridelek, četudi ga imamo le za osebno uporabo in večje finančne škode ni.Ker se večina za lasten vrtiček odloči zato, da bi si vzgojili bolj ekološki pridelek, so razni strupi in drugi pripravki za odganjanje škodljivcev nezaželeni. Pomagamo si lahko s posevki nekaterih rastlin, ki jih te živali ne marajo, in vrtička se bodo ognile v velikem loku. Obstajajo pa tudi rastline, ki jih nasadimo okrog teras, kjer radi posedamo ob večerih, in bodo pregnale komarje.Ena od rastlin, ki jih moramo zasaditi ob gredice ali teraso, je ognjič. Njegov vonj bo pregnal listne uši, komarje, celo zajce. Najbolj učinkovita rastlina, ki je ne mara veliko škodljivcev, je krizantema. V njeno bližino ne bodo zašli mravlje, ščurki, stenice, pršice, japonski hrošči, klopi, srebrne ribice in uši. Krizanteme so tako učinkoviti odganjalci škodljivcev, da nekatere snovi, ki jih vsebujejo, uporabljajo pri proizvodnji repelentov.Meto je dobro nasaditi v cvetlične lončke, ki jih postavimo ob vhodna vrata in okna, saj bo učinkovito odgnala pajke, mravlje in komarje. Kljub temu ne pretiravamo s številom sadik, meta se namreč hitro razraste. Komarje in muhe odganja tudi bazilika, zato jo je dobro imeti v lončkih na okenski polici, saj tako te žuželke ne bodo silile v stanovanje. Komarji ne marajo tudi vonja limonske trave, ki je sicer zelo uporabna v azijski kuhinji, iz nje pripravimo tudi odličen in zelo aromatičen čaj, zato je ne bo nikoli preveč v cvetličnih lončkih na balkonu ali terasi. Drobnjak najbolje izkoristimo, če ga posadimo na gredico h korenju. Odganja namreč korenjevo muho, tudi japonski hrošči ga ne marajo, celo zajci se mu izogibajo.Da bi na naraven način iz stanovanja, z balkona ali terase pregnali nadležne žuželke, lahko uporabimo tudi eterična olja rastlin, ki jih ne marajo, ali dišeče sveče z njihovim vonjem. Pajki ne bodo lezli v stanovanje, če okrog vhodnih vrat in oken, ki niso zaščitena s komarniki, nakapamo eterično olje poprove mete, sivke, mete, limone, pomaranče ali čajevca. Olje lahko uporabimo nerazredčeno, v tem primeru je treba biti previden, saj nekatera na določenih površinah, denimo lesu, lahko pustijo madeže. Lahko pa v pollitrski steklenici z nastavkom za škropljenje zmešamo pet kapljic katerega od naštetih eteričnih olj, žličko detergenta za ročno pomivanje posode ter do vrha napolnimo z vodo.Dobro pretresemo in po potrebi poškropimo najbolj izpostavljene dele doma. Eterično olje poprove mete, limone in čajevca ne prija mravljam, muhe pa ne marajo vonja sivke, evkaliptusa, poprove mete in limonske trave. Nekoliko težje je odgnati ose. Delovalo bo eterično olje poprove mete, še bolje pa kombinacija nageljnovih žbic, pelargonije in limonske trave.