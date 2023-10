Škodin priljubljeni suv bo kmalu na voljo v drugi izdaji

V koncernu Volkswagen je veliko govora o električni mobilnosti, zadnje čase tudi o manjšem povpraševanju po novem pogonu, a vsaj pri novostih je ta jesen v znamenju klasike. Po novi izdaji karavanskega volkswagna passata varianta in športnega terenca tiguana je zdaj na vrsti še škoda kodiaq, doslej zelo uspešni suv češke znamke.

Novi kodiaq, ki prihaja z enake konstrukcijske osnove kot omenjena sorodnika, ima veliko nalogo: doseči dobre prodajne številke predhodnika, ki je našel 800.000 kupcev.

Nekoliko je zrasel

Prvi kodiaq je bil predstavljen leta 2016 in je napovedal suvovsko ofenzivo češke znamke, saj sta sledila še manjša karoq in kamiq. Sedem let je dokaj običajna življenjska doba modela in prišel je čas za novo izdajo, ki so jo napovedovali z več namigi na ta ali oni element novega avtomobila. Zdaj je povsem razkrit, slogovno se zdi s črnimi obrobami blatnikov morda malce bolj robusten, a to je le prvi vtis. Kodiaq že doslej ni bil prav majhen, a se je vseeno še nekoliko potegnil, konkretno za šest centimetrov, na 476 centimetrov.

476 cm po novem meri kodiaq.

Tako bo v notranjosti še malce bolj prostorno, znova bo lahko pripravljena s petimi ali sedmimi sedeži. Prtljažnik je pridobil 70 litrov in ob petih sedežih meri 910, ob sedmih pa 340 litrov; prostora bo nekaj manj v izvedbi priključnega hibrida.

Tudi za voznika je ureditev drugačna kot doslej: na sredini armaturne plošče je večji sredinski zaslon, v osnovni opremi z diagonalo 10 palcev, v dodatni opremi 13 palcev.

Največja kabinska novost so trije vrtljivo-pritisni gumbi, na vsakem je tricentimetrski digitalni zaslon, glede na raven opreme pa omogočajo hiter dostop do različnih funkcij vozila. Prestavno ročico ima na volanskem drogu, kar pomeni, da bo imel vselej samodejni menjalnik.

V kabini vse skupaj deluje malce bolj prečiščeno, ročica samodejnega menjalnika je ob volanu. FOTO: Škoda

Dizel, bencin in phev

Ponudba motorjev vključuje dva bencinska in dva dizelska z močjo od 110 kW do 150 kW ter priključnohibridno bencinsko-električno različico, ki je pri kodiaqu na voljo prvič in z baterijo z zmogljivostjo 27 kWh omogoča električni doseg do 100 kilometrov. Polniti jo bo mogoče z izmeničnim tokom z močjo 11 kW in enosmernim z močjo 50 kW. V močnejših bencinskih in dizelskih izvedenkah pričakujemo tudi štirikolesni pogon. Električnega kodiaqa ne bo, saj imajo pri Škodi že model enyaq.

Na voljo so tudi nove rešitve »simply clever«, kot sta predal zadaj z držalom za pijačo in dvojni telefonski predal, ki omogoča hlajenje ter hkratno polnjenje dveh telefonov. Žal pa »simply clever« ne moremo reči za podiranje druge klopi, ki je deljiva le v razmerju 60/40.

Kodiaq bo na trg zapeljal spomladi. Za cene je še prezgodaj, so pa v nemških medijih zapisali, da bi se pri njih utegnile začeti malce pod 40 tisočaki.