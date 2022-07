Skladna celota številnih malenkosti

Čeprav vozila znamke DS še niso množična na slovenskih cestah, vedno vzbudijo precejšnjo pozornost. Poznavalci namreč vedo, da so to avtomobili, ki se dobro vozijo in so tudi dobro videti. Tokrat smo vzeli v roke priključnohibridno različico DS 4.

Razkošni križanec

Marsikoga spominja na kupeja, koga drugega na športnega terenca, spet tretjega na kombilimuzino, vsekakor pa je premijski avtomobil razreda C. Če bi iskali popolno okolje zanj, je to velemesto, da ga lastnik pokaže še drugim, saj ne gre za avtomobil, ki naj bi ga cenil samo voznik, temveč tudi okolica.

Oznaka DS je v avtomobilskem svetu že dolgo sinonim za kakovost in udobje, toda ker so blagovno znamko spet obudili šele leta 2009 kot podznamko Citroëna in jo leta 2015 pospremili na samostojno pot, še ni tako prepoznavna kot (nemški) tekmeci. Pri DS so sicer napovedali, da bodo po letu 2025 na trg pošiljali samo še električna in hibridna vozila.

Skupna pogonska moč znaša 225 konjev (165 kW), pri čemer moč razporeja osemstopenjski samodejni menjalnik. FOTO: Boštjan Okorn

Vpadljiv videz

Spredaj, zadaj in povsod vmes ima DS 4 vrsto malenkosti, ki so drugačne in kažejo ekskluzivnost. Posebnih linij je bistveno več kot pri nemških tekmecih, a težko bi rekli, da jih je preveč. Vsekakor ima DS 4 samostojen karakter, ki privablja poglede.

Nič drugače ni v notranjosti. Takoj je opazno, da so dobro premislili številne malenkosti, ki se skladno povežejo v celoto. Materiali so prijetni na otip, vse je jasno razporejeno in logično za uporabo. Stikala za pomik stekel so poravnana v vrata, na sredinski konzoli je petpalčni zaslon na dotik, prek katerega lahko sprogramiramo bližnjice do želenih menijev, vendar te opcije nisem uporabljal, vse sem upravljal na glavnem zaslonu.

Uporabniški sistem se brez težav poveže z mobilno napravo, kar je koristno pri uporabi mobilne navigacije, saj tista v avtomobilu kar malce zaostaja in počasi posodablja podatke. Nedvomno je bila to stvar, ki nas je najbolj zmotila. Še en nenavaden pojav je bil, da so se precej segrevala stikala na sredinski konzoli, čeprav avtomobil sploh ni bil na soncu, a je tudi res, da samo po sebi to ni bilo moteče.

Materiali so skrbno izbrani. FOTO: Aljaž Vrabec

Moči ne manjka

DS 4 v dolžino meri 4,4, v širino 1,83 in v višino 1,47 metra. Poganja ga priključnohibridni sistem turbobencinskega in električnega motorja. Bencinar s prostornino 1,6 litra premore 180 konjskih moči (132 kW), elektromotor ima 110 konjev (81 kW), skupna pogonska moč znaša 225 konjev (165 kW), pri čemer moč razporeja osemstopenjski samodejni menjalnik.

Litij-ionska baterija ima 12,4 kWh prostornine in omogoča (vsaj na papirju) največ 55 kilometrov dosega na elektriko. Na domači vtičnici z izmeničnim tokom baterijo napolnite v sedmih urah in petih minutah, na javnih polnilnicah z močjo 7,4 kW pa v eni uri in 55 minutah. K udobni vožnji sicer dodatno pripomore aktivno vzmetenje, ki pri uravnavanju delovanja uporablja tudi kamero v vetrobranskem steklu.

A takšen luksuz ima svojo ceno. Testni primerek z dodatno opremo stane 52.530 evrov.