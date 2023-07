Sivka – sinonim za poletje

Nekateri vonji so sinonim za poletje, denimo borovci, kokos, bazilika, rožmarin in seveda sivka. Slednja uspeva tudi pri nas, na območjih, kjer so zime hladnejše, si jo lahko omislimo kot sobno rastlino, v tem primeru le izberemo katero od manjših sort. Tudi za gojenje na prostem izberemo takšno, ki je primerna in prilagojena za naše podnebje, kar ne bo težava, obstaja namreč na stotine različnih vrst sivke, ki se razlikujejo po obliki cvetov, njihovem vonju, velikosti, celo barvi.

Sivka je sicer izjemno trpežna rastlina in tudi popolni začetniki se lahko lotijo njene vzgoje, s tem pa bodo naredili veliko uslugo ne le sebi, temveč tudi čebelam, čmrljem, metuljem in drugim letečim žuželkam, med katere pa ne spadajo komarji, njih vonj sivke namreč odganja. Zasadimo jo na sončno in toplo mesto, ne nazadnje je njen dom Sredozemlje, in tudi sorte, prilagojene za hladnejša območja, obožujejo toploto in sončne žarke. V primeru, da jo nameravamo na prostem pustiti tudi pozimi, ji priskrbimo še zavetrno mesto, da ne bo zaradi hladnih pišev doživela prevelikega šoka.

Dodamo jo grobi soli in mandljevemu olju in uporabimo kot piling. FOTO: Sitriel/getty Images

Ker je vajena suše, tudi pri nas ne prenaša dobro premokrih tal, zato jo posadimo v dobro odcedna tla, vanje lahko primešamo pesek, če jo sadimo v korita ali cvetlične lončke, pa naj imajo ta na dnu luknje, skozi katere bo odtekala odvečna voda, na dno lončka pa položimo še drenažno plast, dovolj bo nekaj primerno velikih kamnov. Sivko lahko vzgojimo iz semen, a glede na res ogromno izbiro sadik in odraslih rastlin v vrtnarijah, ni potrebe, da bi se mučili s semeni. Preden izberemo sorto in jo posadimo na okrasno gredico, se pozanimamo, kakšna bo njena končna velikost, oziroma kako košata bo, ko odraste. Večje sorte namreč sadimo bolj narazen, okrog 60 centimetrov, pri manjših te potrebe ni. Sprva je treba sadike zalivati obilno in pogosto, ko se dobro ukoreninijo, pa bodo brez vode zdržale tudi po več tednov, še posebno pozimi. Sivka nas bo s prijetno dišečimi cvetovi razveseljevala od junija pa vse do septembra.

Brez slabe vesti jih lahko porežemo, saj so uporabni na tisoč in en način, tudi v kuhinji. Uporabimo jih pri peki piškotov, z njimi popestrimo limonado ali skuhamo čaj, ki nas bo pomiril in zazibal v spanec. Posušena stebla sivke (s cvetovi, seveda) postavimo v vazo ali pa zgolj suhe cvetove natlačimo v vrečko iz blaga, primerne so tudi odslužene nogavice, zavežemo in postavimo v omaro, kjer bo odganjala molje, oblačila pa prijetno nadišavila. Posušene cvetove sivke primešamo grobi soli, ki smo ji dodali nekaj kapljic mandljevega olja, in uporabimo kot nežni piling. Preden smo poznali razkužila, so namesto njih uporabljali sivko, tudi za razkuževanje bolnišnic. Seveda pa ne smemo pozabiti pomirjevalnih lastnosti. Vonj sivke, po nekaterih raziskavah sodeč, izboljša raven melatonina v telesu, zato bomo bolje spali, pomaga pa tudi pri glavobolu in menstrualnih bolečinah. Pomirja, izboljšuje razpoloženje in celo pomaga zniževati krvni tlak, nekoč so sivkino olje predpisovali tudi za zdravljenje depresije in anksioznosti.