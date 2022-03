Siva za vsak okus in prostor: prostoru doda več globine kot bela

Siva je že nekaj let ena najbolj priljubljenih barv za notranjo opremo. Prostoru doda več globine kot bela, na voljo je v ogromno odtenkih, zelo lahko jo je kombinirati, tako rekoč z vsemi barvami, tako ustvarimo povsem drugačno in novo vzdušje.

Več odtenkov sive in bela za eleganco FOTO: Gamespirit/Getty Images

Če želimo prostor narediti bolj nežen in mehak, izberemo svetlo sivo ter ji dodamo nežno rožnato, kombinacija se odlično poda v dekliške sobe, da bi naredili prostor bolj igriv in topel, sivi dodamo rumeno, eleganco pa ustvarimo s kombinacijo svetlega in temnega odtenka sive ter črno ali belo.

Predvsem spalnice bodo videti odlično, če sivi, ki je lahko temna ali svetla, dodamo vijolično, zlasti odtenek jajčevca bo prostoru dodal globino. Z vijolično lahko pobarvamo del stene ali strop, pri slednjem je sicer treba paziti, da za nižje izberemo svetlejši odtenek, kot je na stenah, sicer se lahko počutimo utesnjene. Zelo svetla siva, ki je skoraj že bela, se odlično poda v svetle prostore, če jo kombiniramo z barvo karamele in lesenimi dodatki oziroma pohištvom. Prostor bo tako postal nekoliko rustikalen in pridobil toplino.

Z dodatkom rumene je vtis igrivosti večji. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Srednje sivi odtenki in barva ebenovine se bodo najbolj izrazili v stanovanjih z industrijskim videzom, torej tam, kjer je veliko kovinskih dodatkov in čistih linij, bo pa ta kombinacija delovala precej hladno in uradno. Če želimo ustvariti res impresiven prostor, ki bo navdušil tako domače kot obiskovalce, pa se poigramo z več odtenki sive in jim dodamo še eno barvo po želji.

Na ta način bo zasijala predvsem jedilnica. Spodnjo polovico sten lahko denimo odenemo v bolj temno sivo, za zgornjo izberemo svetlejši odtenek, zelo temno sivi, že skoraj črni pa so lahko v jedilnici denimo stoli, za mizo in dodatke pa izberemo svetlejši les. V tem primeru je treba paziti le, da ne bo vsega preveč. Najbolje, da tudi preostale malenkosti izberemo v kateri od teh barv in ne dodajamo denimo rumenih pogrinjkov, svetujejo opremljevalci.

Izogibamo se kombinaciji podobnih sivih odtenkov, saj bo prostor tako videti spran.

Sproščujočo kopalnico ustvarimo s kombinacijo temno sive in nežne zamolklo zelene, medtem ko bo kuhinja videti izjemno elegantna, če v njej združimo svetlo sivo in globoko, a ne preveč temno modro. Obstaja pa tudi ena kombinacija, ki jo strokovnjaki za notranjo opremo močno odsvetujejo: to je siva s sivo v zelo podobnem odtenku, saj bo prostor tako videti spran in skorajda dvodimenzionalen.