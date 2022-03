Silno različni dvojki (FOTO)

Pri BMW je avtomobilov, ki nosijo oznako serije 2, veliko, a so po značaju zelo različni. Najnovejša predstavnika te pestre druščine sta novi generaciji serije 2 coupe in serije 2 active tourer. Prvi je športni in zelo nišni izdelek, drugi pa družinski in pri nas najbolj množični bavarski avtomobil.

Enoprostorec

Začnimo z active tourerjem. Enoprostorec je pripravljen v drugi generaciji, drugače kot dozdajšnji le še v eni karoserijski izvedbi, ni več nekdanjega podaljšanega gran tourerja. Sredi devetdesetih, ko so bili enoprostorci zvezde avtomobilskega trga, BMW o čem takem vsaj uradno ni razmišljal, v neformalnih pogovorih je bilo slišati, da niso podjetje, ki bi ga zanimali »kombiji« …

Armaturna plošča v kupeju je glede na najnovejše bavarske modele še zelo klasična.

Potem pa so leta 2014 le predstavili prvega active tourerja serije 2, atraktivna premiera je bila v avstrijskem smučarskem središču Sölden, vozili so ga celo z vzpenjačo. BMW-puristi so hudo vihali nos, ker je avtomobil dobil sprednji pogon, saj so pri tem proizvajalcu vrsto let prisegali na zadnjega.

Ko so čez nekaj let po Evropi enoprostorci začeli množično ugašati, se je tudi za bavarskega namigovalo v tej smeri, a se to ni zgodilo. Nasprotno, lani so predstavili povsem novo generacijo. Pri tem je zanimiv in za koga presenetljiv podatek, da je bil v zadnjem času prav active tourer njihov najbolje prodajani model v Sloveniji.

Aktivni popotnik

Na zunaj je jasno drugačen od predhodnika, v kabini pa posebno s podolgovatim zaslonom spominja na njihov najnovejši električni model iX. V dolžino meri 439 centimetrov, kar je le malce več kot prej. Najprej so ga uvedli z bencinskim in dizelskim pogonom, čez nekaj mesecev ga bodo ponudili tudi kot bencinski priključni hibrid, ki naj bi bil samo na elektriko sposoben prevoziti 80 kilometrov.

Kot doslej je druga klop v novi izdaji bavarskega enoprostorca izdatno prilagodljiva.

Bencinski štirivaljnik z zajetno močjo 150 kW, ki smo ga preizkusili na prvih kilometrih, je pripravljen kot blagi hibrid, ki rekuperira kinetično energijo in nam z njo pomaga pri pospeševanju. V tej izvedbi gre za poskočen družinski avtomobil, ki ima hkrati trdno in udobno lego, a je motor bolj požrešen, kot smo pričakovali, s porabo precej nad tovarniško vrednostjo 6,3 litra.

275 kW razvije športni model M240i xdrive.

Znotraj je armaturna plošča bolj digitalna (ni več vrtljivega kolesca spodaj na sredini). Morda je bolj pomembno, da je drugi del kabine tako kot doslej bogato prilagodljiv – klop je vzdolžno pomična, spreminjamo lahko naklon naslonjal, deli se v praktičnem razmerju 40/20/40.

Cena se za vstopni bencinski motor (z močjo 100 kW) začne pri 34.000 evrih, a gre z boljšim motorjem in dodatno opremo še precej navzgor.

Športno naravnano

Naslednja nova bavarska »dvojka« pa je kupe. Je tudi nekaj povsem drugega kot serija 2 gran tourer, ki je štirivratna kupejevska limuzina s sprednjim pogonom. Že na pogled trivratni beemve izžareva športnost. Ima idealno razporeditev mase in podvozje, sorodno modelu serije 4. Dolg je 4,5 metra, ima nekoliko širša koloteka in daljšo medosno razdaljo od predhodnika, veliko je aerodinamičnih poudarkov. V kabini je armaturna plošča še stare šole, prostor je posvečen vozniku, zadaj dostopamo težje in je prostora malo.

Active tourer je bolj množičen, kupe za redke navdušence.

V osnovi ima BMW 2 coupe pogon na zadnji kolesni par, z najmočnejšim pogonom pa dobite prilagodljiv štirikolesni xdrive. Tudi pogonske možnosti so tu zelo klasične, bodisi s solidno močnim bencinskim ali dizelskim štirivaljnikom ali pač s športno češnjo na torti – bencinskim vrstnim šestvaljnim motorjem, ki razvije 275 kW in 500 Nm navora. Ta ima tudi štirikolesni pogon, a je z njim vseeno treba ravnati s pametjo. Kupcev za takšne avtomobile ni prav veliko, a se najdejo. Če imajo pripravljenih 38 tisočakov ali celo 57, kolikor velja šestvaljna zverina z oznako M240i xdrive.