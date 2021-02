Šik pariško stanovanje

Umirjena shema barv, kot so bela, siva, bež in črna, ter naravni les so tisti, ki skupaj z izbranimi kosi pohištva in dodatkov ustvarjajo prefinjeno vzdušje v stanovanje v francoski prestolnici. Zasnova interierja, ki se ga je lotila arhitektkaiz biroja Living Cocncept, temelji na želji po svežem pristopu v stanovanju z 'vintage' pridihom.