Sijoče pipe in čisto perilo

Čista rezalna deska

Deske ne bo le očistila, ampak tudi razkužila. FOTO: Qwart/Getty Images

Sijoča mikrovalovka

Brez rje in insektov

Za oblačila brez madežev

Limone niso samo okusno in zdravo živilo, to sadje je tudi močan zaveznik čistega doma. Z njim lahko očistite domala vse, od lesenih desk do pip in oblačil. Sok ne zagotavlja zgolj brezhibne čistoče, prostor tudi prijetno odišavi. Preberite, kako nam lahko pomaga.Kuhinjska deska za rezanje potrebuje temeljito in dosledno čiščenje, sicer se v režah, ki jih na njej pusti nož, kmalu začno nabirati za zdravje neprijazne bakterije. Za njeno čistočo potrebujete malo soli ter polovico limone. Desko posujte s soljo in jo zdrgnite s kislim sadežem. Počakajte približno 15 minut, nato jo dobro splaknite ter posušite.Prav tako lahko s polovico limone sijaj povrnete pipam in drugim površinam, na katerih se je nabral vodni kamen. S sokom natrite vso površino, kjer so obloge. Počakajte nekaj minut, splaknite in obrišite do sijaja.Čiščenje mikrovalovke je lahko prava nočna mora. S tem trikom bo v hipu in brez težav znova sijoča: v posodico nalijte vodo in vanjo položite na rezine narezano limono. Napravo vklopite pri najvišji temperaturi in jo pustite delovati vsaj pet minut. Ko se ustavi, počakajte še nekaj minut, previdno iz nje odstranite posodo ter obrišite zmehčano umazanijo v njeni notranjosti.Rja je trdovratna, rešite pa se je lahko z limono: iz soli in soka tega sadeža zmešajte pasto, to nanesite na površine, ki jih je načela, ter jih zdrgnite z mehko ščetko. Počakajte nekaj minut, nato jih dobro splaknite. Morda res ne bo izginila vsa, a bo zagotovo manj opazna ter moteča.Kadar vašo kuhinjo obiščejo mravlje, dele, kjer se zadržujejo, poškropite z limonovim sokom. Ker tega vonja ne marajo, se jim bodo izognile. Načina ne uporabljajte, če je vaš pult iz marmorja ali drugega naravnega kamna, saj ga lahko močna kislina poškoduje.Kadar na oblačilu opazite madež, katerega izvora ne poznate, ga pol ure namakajte v vodi, ki ste ji dodali sok polovice limone in žličko sode bikarbone. Oblačilo nato operite kot običajno. Pri trdovratnejših madežih lahko pasto iz soka limone in sode bikarbone nanesete kar nanje.Sok limone premaguje tudi sledi, ki jih na oblačilih pusti znoj. Nanje ga nanesite pred pranjem, še učinkovitejši bo, če boste zmešali enaka dela soka in alkoholnega kisa. Počakajte nekaj minut in oblačilo operite pri temperaturi, ki jo dopušča tkanina. Vendar pozor: oba postopka uporabljajte le na belih ali tkaninah z obstojno barvo, da ne bi močna kislina poškodovala odtenka.Če boste sok polovice limone med pranjem dodali v pralni stroj, bo posivelemu perilu povrnil belino.