Šija skozi Žagarjev graben (FOTO)

V gorah je aprila marsikje še vse lepo zalito. To je čas, ko je turna smuka najlepša. Pozorno je treba spremljati snežne razmere in potem sprejeti pravo odločitev. Vstati je treba zelo zgodaj, saj se sneg čez dan spremeni v mokro brozgo, ali pa izbrati terene, kamor sonce ne zaide prav pogosto. Turni smuk s Šije spada v drugo skupino. Lahko začnemo s smučišča Vogel, a tisti pravi začno že v Ukancu. S spodnje postaje vzpenjače gozdna pot zavije desno proti Žagarjevemu grabnu. Na začetku je še nekaj ostankov civilizacije v obliki parkiranih vozil, potem pa postane precej samotno.

Najprej se pot le počasi dviga, potem pa se postavi pokonci. Vije se skozi graben in po dveh urah nas pripelje do smučišča, ki običajno deluje tja do prvega maja. Ob robu se počasi dvigamo in ves čas pazimo na prihajajoče smučarje. Po nekaj desetih minutah se dvignemo do planine Spodnji Vogel. Ob manjšem razcepu desno lahko uberemo pot, ki nas popelje do gornje postaje vzpenjače, tista naravnost pa nas pripelje precej višje na smučišče.

Kar naenkrat ni več sence, ampak je vse obsijano s soncem. Ob robu smučišča se še kar dvigamo in tako korak za korakom v nedogled. Vmes smučišče zapustimo in se nato spet vrnemo. V vsakem primeru nas pot pripelje na najvišjo točko smučišča Vogel – zgornjo postajo sedežnice Šija. To je tudi naš končni cilj.

Sam vrh Šije z višino 1880 metrov je oddaljen še kakšnih 10 minut. Poleti je vzpon nanj sprehod, v zimskih razmerah pa je zahtevnejši, saj se tik pred vrhom strmo dvigne. Tako smučanje z vrha svetujemo le najbolj pripravljenim.

Z našega cilja je prelep razgled po smučišču, na Julijce in Triglav na drugi strani Bohinjskega jezera. Pa na primorsko stran in po samih Spodnjih Bohinjskih gorah. Tja proti Rodici in Črni prsti. Štiri ure smo potrebovali, da smo opravili vzpon na ta kondicijsko zahtevni vrh. Spust nazaj na izhodišče je seveda druga zgodba. Prelepo. Pol ure smučanja malo po urejenem smučišču, malo zunaj urejenih prog, in že smo spet pri avtomobilu. Prelepo izkoriščen dan.