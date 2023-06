Si upate poiskati mavrico? Poiščite miren kotiček ...

Intenzivna čustva in prijetna vznemirjenost z začetka partnerske zveze se sčasoma poležejo, kar je povsem običajno. Vendar je pomembno ohranjati spontanost in veselje tudi po tem. Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig, pravi, da to lahko dosežemo, če smo se pripravljeni malce potruditi.

S spodnjo vizualizacijo, ki jo izvedemo, ko se nam zdi, da smo se znašli v vsakdanji rutini, se lahko povežemo s pozitivno energijo ljubezenske zveze.

Sprostite se

Poiščemo miren kotiček, kjer nas ne bo nihče motil. Sedemo, namestimo se tako, da nam bo udobno, in zapremo oči. Nekaj trenutkov zavestno dihamo in opazujemo, kako se počutimo, ko se telo počasi sprošča. Nato si v misli prikličemo nebo z oblaki in dežjem.

Predstavljamo si, da se je sredi oblakov pokazala čudovita mavrica. Uživamo v pogledu nanjo in jo približamo, da nas zajameta njena barva in svetloba. Vajo izvajamo, dokler nam je prijetno, potem naj podoba počasi zbledi. Vrnemo se v sedanjost in premislimo o lepoti in barvi, ki zaznamuje naš odnos z ljubljenim človekom.