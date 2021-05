Sezona se je že začela

V polnem zagonu

Opremo je prišla testirat ekipa RockShox Trek Race Team.

Tuji gostje

REZERVA



Leteča Štajerka Monika Hrastnik

Testiranje opreme

V Mariboru bo 14. in 15. avgusta potekal svetovni pokal v spustu.

Vodja bike parka Pohorje Iztok Kvas s šefom evropske prodaje Kende Friderikom Vodanom FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Medtem ko so po preostalih smučiščih še smučali, so se po Mariborskem Pohorju že preganjali gorski kolesarji. Mislim seveda na bike park Pohorje, ki se po novem uradno imenuje Maribor bike park Pohorje, kjer so se prvi kolesarji po prvih urejenih progah spuščali že konec marca.No, zdaj je tukaj že maj, v katerega so Mariborčani pod vodstvom šefa parka, organizatorja vrste gorskokolesarskih tekmovanj in predsednika Društva gorskih kolesarjev Pohorjezapeljali že z dvema (težjima) kompletno urejenima progama red line in commencal line, zdaj zdaj pa naj bi bila nared tudi tehnično enostavnejša, a še kako zabavna in hitra flow and family line.V načrtu imajo še dodatne proge, ki bodo popestrile ponudbo mariborskega kolesarskega parka, ki ima še velikanski potencial. Korona jih ni potolkla – ravno nasprotno: ko so se lanski ostri protikoronski ukrepi sprostili, so imeli celo nekaj več obiskovalcev kot po navadi, pri čemer pa so večino tvorili domači kolesarji. In kljub vsem oviram jim je oktobra lani uspelo izvesti dve od skupno le treh tekem, ki jih je svetovna kolesarska zveza izvedla v okviru svetovnega pokala v spustu.Tako razmišlja tudi, vodja prodaje in trženja evropske veje proizvajalca kolesarskih pnevmatik Kenda, enega od večjih sponzorjev mariborskega bike parka, ki se je pred dnevi poslovno mudil v štajerski prestolnici. V Sloveniji rojeni Vodan, ki živi in dela v Nemčiji, v Pohorju vidi ogromen potencial, ki pa ga je treba znati izkoristiti. To pa seveda pomeni velike, milijonske naložbe.»Kako privabiti več ljudi, predvsem tujce, na Pohorje? Tri proge so premalo: ljudem je treba ponuditi še nekaj več.« Seveda je treba imeti tiste ta težke proge, a največ kolesarjev bodo privabile tehnično enostavnejše proge oziroma flowi, kakor jim pravijo v kolesarskem svetu. Pohorje potrebuje dolgo tekočo progo, na kateri bodo uživali tako začetniki kakor mojstri kolesarjenja – razlika bo le v tem, kako hitro se peljejo in kako visoko skačejo, bi lahko povzel Vodanove besede.A šef Kendinega trženja ni bil edini gost iz tujine: v Mariboru je bila tudi ekipa RockShox Trek Race Team, ki je na Pohorje prišla testirat novo RockShoxovo vzmetenje. »Maribor ima eno najstarejših in najboljših prog za spust na svetu – prvič sem bil tukaj pred 22 leti. In ker se pripravljamo na novo kolesarsko sezono, kje neki bi bilo bolje testirati in trenirati kakor na progi za spust? Maribor je eno najprijetnejših in gostoljubnih mest, kar jih poznam. Še posebno super je dejstvo, da imamo na eni strani vrhunsko progo, na drugi pa živahno mesto,« je povedal vodja ekipeNa treninge in testiranje je prišel tudi Francoz, lanski dvojni zmagovalec Maribora, sicer novi član ekipe Trek Factory Racing. »Po lanski odlični sezoni sem zamenjal ekipo, in ko se mi je odprla priložnost, da bi prišel vozit v Maribor, sem bil takoj za. Dejansko lahko voziš po progi za svetovni pokal, in še vreme imamo lepo. Maribor je res krasen: proga je vrhunska, mesto je lepo in hrana odlična,« je povedal Loris.Kakor je povedala avstrijska dirkačica, že četrto leto prihajajo v Maribor. Doslej je poznala le samo progo, nato pa je doživela tudi samo mesto, ki jo je presenetilo s svojo lepoto in prijaznostjo. »Rada pridem v Maribor na zgodnje treninge, proga je težka, a superzabavna,« je dejala Vali. Nad Mariborom je navdušen tudi Škot: »Vreme je krasno, proga pa resnično dobra – prav presenečen sem bil, kako dobro je pripravljena že v tem času.«Z RockShoxovo ekipo je vozila tudi domačinka, ki je bila lani peta in šesta na mariborskem spustu. »Vsak trening na tej progi mi pride prav. Upam, da se bo sezona začela junija in da bo vse skupaj steklo. Doma je vedno fino dirkati,« je dejala, preden se je z vzpenjačo odpravila na vrh.