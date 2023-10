Setveni koledar – oktober 2023

Zgodnja jesen nam je naklonila lepo vreme s prijetnimi temperaturami, zato so v poznem poletju posajene solatnice lepo uspevajo, malo drugače je s plodovkami, katerih vitalnosti mokro poletje ni bilo naklonjeno in smo jih marsikje že odstranili z gredic. Tam, kjer je voda na vrtovih stala daljši čas, pomagajmo tlom povrniti življenje s prekopavanjem in dodajanjem dobrega domačega komposta (ne briketiranim organskim gnojilom), da si bodo do pomladi opomogla, a to naredimo čimprej, dokler je še toplo.

