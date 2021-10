Setveni koledar – oktober 2021

Videz vrta je jeseni bolj kot v drugih letnih časih odvisen od vremena, temperatur in količine sonca. Predvčerajšnjim ponosno visoke astre, jesenske vetrnice in klasi žlahtnih trav so se ponekod čez noč polegli zaradi obilnih padavin. Rastline si oktobra še opomorejo, a je veliko odvisno od tega, kako dolgo vztraja deževno, suho ali sončno vreme in kdaj nas začne zebsti v prste. Kako hitro se bodo »naredile« septembra posejane solatnice, bodo narekovale temperature in sončne ure. Jesensko listje se bo ognjeno obarvalo, če bodo za to poskrbele nizke nočne temperature, moča pa bo drevesa odela v pusto rjavo barvo … Čeprav imamo v oktobrskem vrtu kup opravil, se tudi zdaj ne dotikajmo mokrih rastlin, za kakršno koli delo s tlemi pa ta ne smejo biti razmočena.