Setveni koledar – november 2022

Za prvo polovico novembra nam meteorologi napovedujejo nadpovprečno toplo vreme, a na vrtovih se je kljub obetom priporočljivo držati ustaljenih terminov opravil in sajenja, saj je uspeh odvisen od trajanja za rast in mikroorganizme v tleh primernih temperatur. S setvami na zelenjavne in okrasne gredice smo za letos skorajda opravili, dokler je zemlja voljna in ne pomrzne, pa je čas za sajenje česna, okrasnih čebulnic, sadnega drevja in okrasne listopadne drevnine. Tisti, ki ste v toplih jesenskih dneh odlašali s presajanjem okrasnih zeljnatih trajnic, pa v začetku meseca pohitite – priporočljivo je, da imajo dober mesec časa, da se korenine vrastejo v tla, preden ta zamrznejo.

