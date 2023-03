Setveni koledar – marec 2023

Mesec se je začel z mrazom, a ker topli del februarja trajnih rastlin ni preveč prebudil iz zimskega počitka, jim ni škodil. Če izvzamemo najzgodnejše setve in okopavanje jeseni posejanih vrtnin, bodo zelenjavne gredice še malce počivale, več dela bomo imeli v sadovnjaku, kjer nas čakata sajenje in obrezovanje drevja, medtem ko bomo v okrasnem delu porezali vrtnice in najbolj zgodaj cvetoče grmovnice. Čas je tudi, da pregledamo seme in se pripravimo na setve sadik na toplem. Pregled opravil začenjamo v sadovnjaku, kjer bo najprej živahno.

