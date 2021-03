Setveni koledar – marec 2021

Na zelenjavnih gredicah lahko zdaj posejemo grah in bob, pohitimo s sajenjem spomladanskih sort česna, za druga opravila pa je zgodaj, saj nam napovedi kmalu obljubljajo temperature po lediščem, zaradi česar bi setve na prostem zastale. Skrajni čas je, da porežemo trto in kivi, za sadno drevje pa je priporočljivo spremljati vremensko napoved, saj zgodaj obrezana drevesa hitreje odženejo in zacvetijo – to pa ni dobrodošlo zaradi možnosti ohladitve.