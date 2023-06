Setveni koledar – junij 2023

Junij, po slovenski tradiciji rožnik, je za marsikoga v vrtu najlepši mesec. Pa ne samo zaradi vrtnic, ki mu dajejo ime, temveč zaradi zelenja, ki še ohranja pomladno svežino, prvega dozorelega domačega sadja in z dolgimi dnevi povezane vrtnarske vneme. Majsko obilno deževje in hladna prva polovica meseca sta poskrbela za nekoliko poznejše sajenje toplotno občutljivih vrtnin, zorenje jagodičevja, graha in sklepanje solatnih glavic, a se bodo neljube lastnosti poletij, ki gredo zadnja leta v skrajnosti, morda zato pokazale pozneje.

