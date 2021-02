Setveni koledar – februar 2021

Na vrtu nam spremembo pokažejo rastline. Teden suhega in sončnega vremena, ki se ujame z vremensko toplo fronto, pa se drevesa, grmovnice in prezimne vrtnine začnejo prebujati. Vendar si februarja, če izvzamemo najzgodnejše cvetice, prijateljice mraza, in kakšno glavico prezimnega radiča pomladnega vremena ne želimo. Daljši je topli val, večjo nevarnost pomeni za prebujeno sadno drevje, saj se bo zmrzal gotovo vrnila. Temperatur pod lediščem se pozimi ne bojimo, če sledijo močni otoplitvi pred pomladjo, pa so nevarne.