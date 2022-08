Setveni koledar – avgust 2022

Glede na neizprosno vreme zadnjih dveh mesecev pa vam svetujemo, da se s setvami in sajenjem občutljivih rastlin prilagodite, jih po potrebi odložite na poznejši čas ali pa rastline zavarujete pred sušo in pripeko, saj ni mogoče predvideti, kako bosta še pestila vrtove. Senčenje in zastiranje tal proti izsuševanju bosta tako nujna zlasti pri vrtninah, pri katerih daljše odlašanje ni mogoče. Avgust je namreč čas, ko na zelenjavnem vrtu poskrbimo za jesenski in zimski pridelek.

