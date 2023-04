Setveni koledar – april 2023

Aprila pa vrtovi zares oživijo: pripravljamo gredice, sejemo in sadimo na mraz odpornejše vrtnine, obrezujemo sadno drevje in zgodaj cvetoče grmovnice, lahko celo razsajamo trajnice in prvič pokosimo travo. Ker je mesec že pregovorno muhast, pri tem slalomiramo med sončnimi in mokrimi dnevi. Naj velja, da z delom nikoli ne hitimo, dokler so zemlja in rastline mokre, saj s tem izzivamo bolezni, z nekaj dnevi odloga pa tudi ne zamaknemo sezone.

