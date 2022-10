Sestra mu je preprečila stike z lastno mamo in po njeni smrti pobrala premoženje

Sporekla sta se, ko je bila babica pri nas in je hudo zbolela, oče pa je poklical rešilca, da so jo sprejeli v bolnico tukaj pri nas. Očetova sestra, moja teta, je takrat zahtevala, da babico odpustijo in da bo ona poskrbela zanjo. Kmalu zatem je umrla ... Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na onaplus.si.