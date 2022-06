Šest stvari, ki jih imamo v svojem domu vsi, a so nevarne: sploh se ne zavedate, kako zelo škodujejo zdravju

Večina izmed nas se ne zaveda skritih nevarnosti, ki prežijo na nas v zavetju toplega doma. Od strupenih čistil do kuhinjskih pripomočkov, ki jih uporabljamo vsak dan – strokovnjaki za spletni portal eatthis.com svetujejo, katere stvari moramo takoj zavreči in zakaj.

Kartonske škatle

Strokovnjakinja za žensko zdravje Karin Ashley pravi, da kartonske škatle prepotujejo dolgo pot, preden pridejo do nas – od skladišč, umazanih tovornjakov, vlakov, letal, ladij in podobnega. Te škatle so izpostavljene insektom, plesni, različnim kemikalijam in kdo ve čemu vse, opozarja sogovornica in dodaja, da so te škatle idealno mesto, kjer lahko različne žuželke odlagajo jajčeca in da se lahko s čim okužimo.

Ashley poudarja, da nas kemikalije, ki so jim bile škatle izpostavljene, ne morejo ubiti, a kljub temu opozarja, da jim ni treba izpostavljati svojega telesa.

Plastične posode za hrano

»Verjetno ste že slišali za BPA v plastiki ali pa prebirali o izdelkih, ki se oglašujejo kot 'brez BPA',« pravi Karin in pojasnjuje, da je snov že dolgo sestavina plastike, a da se o njeni škodljivosti govori šele zadnja leta. BPA se nahaja tudi v številnih izdelkih za nego žensk, včasih pa ga nadomestijo druge škodljive snovi, kot so BPS ali ftalati, ki vplivajo na endokrini sistem in povzročajo hormonsko neravnovesje tako pri moških kot pri ženskah.

Posebno nevarne so plastične posode, v katerih se hrani hrana, saj se te sestavine lahko prenesejo na hrano, še posebej, če je hrana topla.

Belila

Marsikdo pri pranju in čiščenju prisega na belilo, a to je pravzaprav zelo nevarno za zdravje. Največja težava je v kombinaciji z drugimi čistilnimi sredstvi, saj lahko pride do kemične reakcije. Gabby Martin iz organizacije Bio Recovery svetuje, da belila nikar ne kombinirajte z izdelki, ki vsebujejo amonijak, saj lahko ta nevarna mešanica povzroči celo pljučnico.

Aerosolne pločevinke

»Aerosolne pločevinke vsebujejo mešanico nevarnih kemikalij, ki lahko povzročijo eksplozijo. Ko se to zgodi, lahko pokrovček poškoduje oko, ali pa ga dobesedno iztakne,« opozarja Martinova.

Močna čistilna sredstva

»Ali lahko izgovorite sestavine v čistilih, ki jih uporabljate? Če je odgovor 'ne', bi morali razmisliti o uporabi kisa, sode bikarbone in biološko razgradljivih izdelkov,« svetuje dr. Jacob Hascalovici. Opozarja, da lahko številni izdelki, kot sta amonijak in belilo, dražijo kožo, oči in pljuča.

Močna čistila lahko ubijejo tudi zdrave bakterije in na potencialno negativen način vplivajo na epigenetiko (način, kako se geni samoregulirajo), kožo in prebavni sistem.

Gobica za pomivanje posode

Penaste gobice za pomivanje posode so prisotne skoraj v vsakem domu, vendar so idealno gojišče za bakterije. In čeprav so številne bakterije koristne in zdrave za nas, to še ne pomeni, da se na njej nabirajo dobre bakterije. Še posebej, če z njo pobrišete ostanke jajca, mesa, ipd. Številne gobice se ne posušijo temeljito, zato se vse, kar ste poskušali očistiti, marinira, dokler ne obrišete svojega pulta, svari dr. Hascalovici. Razmislite o alternativnih vrstah gobic, temeljitejšem razkuževanju, uporabi pralnih brisač za roke, itd.