Šest rastlin z neverjetno močjo ustvarjanja pozitivne energije: jih imate?

Po starodavni filozofiji feng šuja imajo nekatere rastline neverjetno moč ustvarjanja pozitivne energije. Pozitivno lahko vplivajo na različne vidike življenja: izboljšajo finančno stanje, pritegnejo srečo, pomirijo konflikte …

Katere rastline bi torej morale biti v vsakem domu?

Sivka. FOTO: Larisa Birta, Unsplash

Sivka

Sivka je eden od starodavnih simbolov čistosti in ljubezni. Poleg tega je najboljše zdravilo za vse tiste, ki trpijo zaradi nespečnosti, slabe volje ali depresije. Deluje izjemno pomirjujoče in pomaga zaspati.

Snovi, ki jih vsebuje, naj bi delovale na centralni živčni sistem, zaradi česar lahko sivka pomaga pri vseh stanjih tesnobe, glavobolov in migren.

Krasula. FOTO: Olga Sagal, Getty Images

Krasula

Menijo, da prisotnost krasule (drevo denarja) pozitivno vpliva na poslovanje in lastniku prinaša boljši zaslužek. Zato je odlična izbira za pisarne, v nekaterih azijskih državah pa se prenaša celo iz roda v rod. Po filozofiji feng šuja je treba rastlino postaviti na desno stran vhodnih vrat hiše na severnem ali severozahodnem delu.

Rastlina ima eterična olja, ki povečajo človekovo duševno in telesno budnost ter aktivirajo njegove duševne in telesne sposobnosti.

Aloe vera. FOTO: Tanya Paton, Getty Images

Aloe vera

Zdravilne lastnosti te rastline so znane mnogim, saj se aloe pogosto uporablja v medicini in kozmetiki. V Rusiji je znana kot »eliksir mladosti«, stari Egipčani pa so jo imenovali »rastlina nesmrtnosti«.

Po feng šuju se priporoča imeti to rastlino tam, kjer so bolni ljudje. Verjame se, da aloe vera prispeva k njihovemu hitrejšemu okrevanju.

Meta. FOTO: Proformabooks, Getty Images

Meta

Spada med najbolj zdravilne in hkrati najbolj aromatične rastline. Meta deluje osvežilno na celotno telo: pomaga lahko pri lajšanju utrujenosti, izboljšala naj bi tudi spomin. Kitajci verjamejo, da mora biti cvetlični lonček z meto v vsakem domu, saj privlači pozitivno energijo.

Jasmin. FOTO: Anna Oleinik, Getty Images

Jasmin

Dišeči grm z zelenimi listi in belimi cvetovi že tisočletja navdušuje in buri domišljijo ljudi, od Daljnega vzhoda do Sredozemlja. Če je vrtnica kraljica rož, je jasmin njihov kralj. Sčasoma lastniki te rastline postanejo zelo komunikativni in se veselijo življenja.

Da bi pritegnili srečo in povečali raven pozitivne energije, je priporočljivo, da jasmin postavite v južni del sobe.

Spatifil. FOTO: Farhad Ibrahimzade, Getty Images

Spatifil

To rastlino imenujejo tudi »ženska sreča«, pa ne zaman. Verjame se, da je ta sobna rastlina odgovorna za dobro počutje žensk. Že v antiki naj bi ženske začele opažati, da prisotnost spatifila v hiši pomeni dobre spremembe, zlasti v ljubezenskih odnosih. Po starem verovanju naj bi sreča prišla tudi v hiše tistih žensk, ki so se dolgo trudile zanositi in so s prisotnostjo te rastline končno prejele veselo novico.

Kljub dejstvu, da mnogi ne verjamejo v čarobne čare rastline, lahko po feng šuju spatifil pozitivno vpliva na zasebno življenje svojega lastnika.