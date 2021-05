Šest genialnih načinov za čiščenje izpadlih dlak

Če imate kosmatega hišnega ljubljenčka, potem zagotovo veste, da so njegove dlake praktično povsod in jim sesalnik velikokrat ni kos. Razkrivamo nekaj odličnih, uporabnih in učinkovitih načinov za njihovo odstranjevanje z različnih površin. Lepljivi valček Čeprav so v ta namen učinkoviti vsi tovrstni valjčki, so za odstranjevanje dlak s preproge najboljši valjčki, prekriti z gelom. Po uporabi jih namreč samo operete in suhe ponovno uporabite. Mokra gumijasta rokavica Rokavico, ki si jo sicer nadenete med pomivanjem posode, zmočite in z vlažno polzite po z dlakami obloženi površini. Zaradi teksture in vlage se bodo te zalepile nanjo. Lepilni trak Roko ovijte z lepilnim trakom tako, da bo lepljiva površina na zunanji strani. S tako oblepljeno roko pobožajte površine, kjer velikokrat spi vaš kuža ali mačka. Širši kot bo lepilni trak, večji bo njegov učinek. Jedilna soda Jedilna soda je odličen pripomoček za čiščenje doma in pomaga tudi pri odstranjevanju dlak. Posujte jo po preprogi ali kavču in nato posesajte površino. Ker vpija olje, so dlake med sesanjem lažje odstranljive, skupaj z njimi pa izgine tudi neprijeten vonj. Gumijast čistilec stekel Z gumijastim delom preprosto polzite po površinah, kjer so dlake, in odstranili boste tudi tiste, ki so se ujele globoko v tkanine. Mehčalec perila Še en uporaben nasvet, ki vključuje uporabo mehčalca za perilo. Ta deluje kot preventiva, saj prepreči, da bi se dlake ujele globoko v vlakna. Plastenko z razpršilom do četrtine napolnite z mehčalcem, dolijte vodo, poškropite površine ter jih posušite. Dlake, ki bodo pristale na njih, boste po zaslugi mehčalca lažje odstranili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: