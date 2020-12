Sešijmo vrečko ali copate

Nakupovalna vrečka

Copati

Res da so se trgovine po nekaterih regijah za nekaj časa odprle, a kljub temu bo doma narejeno darilo, v katero smo vložili veliko ljubezni in tudi precej časa, obdarovancu seglo globlje v srce kot kupljeno, pa še unikatno bo. Nakupovalna vrečka za večkratno uporabo in hišni copati nista preveč zahtevna projekta, lotimo se ju lahko tudi, če nimamo šivalnega stroja.Kot vzorec lahko uporabimo navadno plastično vrečko, poleg nje potrebujemo še dva kosa blaga (lahko je stara prevleka za odejo, bombažna majica ali namizni prt), ki naj bosta nekoliko večja od vrečke, škarje, šivalni stroj in sukanec, šlo bo tudi ročno, in šiviljsko kredo. Kosa blaga položimo s »pravo« stranjo skupaj drugega na drugega ter ju spnemo z bucikami, da se bosta čim manj premikala. Nanju položimo vrečko in jo s šiviljsko kredo obrobimo, najbolje kakšen centimeter do dva okoli, da bo ostal prostor za šive. Obliko zdaj izrežemo in odstranimo bucike. Odprtino vrečke ter zunanjo stran ročajev zarobimo, nato pa, še vedno s »pravo« stranjo obrnjeno navznoter, oba kosa zašijemo skupaj, a le po spodnji strani in ob straneh. Dno je dobro zašiti z močnejšim sukancem in dvojnim šivom, da ne bomo reči pobirali po cesti. Zašijemo še zgornja dela ročajev, tudi tukaj je dobro uporabiti močnejši sukanec, nato pa vrečko obrnemo tako, da bo »prava« stran zunaj. Ročaja še dodatno utrdimo tako, da ju z zunanje strani po dolgem prepognemo na polovico (stanjšamo), pri čemer sledimo obliki ročajev, ter ju dobro pritrdimo z bucikami. Končamo nekaj centimetrov pred glavnim delom vrečke, ko vidimo, da nastaja žepek. Prepognjena ročaja na vrhu ob obstoječem šivu prišijemo skupaj in vrečka je končana.Najbolj enostavno bo, če za model vzamemo kupljene copate. Drugega ob drugega jih postavimo na kos blaga ter izrežemo dovolj velika kvadrata. Enako velik kvadrat izrežemo še iz debelejšega blaga, najbolje filca ali tanke bombažne podloge, kot jo uporabimo tudi za izdelavo krpanke. Vse tri kose položimo drugega na drugega in poravnamo robove, nato pa jih prišijemo skupaj z več vzporednimi diagonalnimi šivi, ki naj bodo približno dva centimetra narazen. Ponovimo s šivi, ki naj bodo pravokotni na že narejene, da dobimo kos, podoben prešiti odeji. Nanj znova položimo copata, obrišemo obliko podplatov (naj bosta kakšen centimeter večja), izrežemo in ob robovih zašijemo. Zgornji del copata izdelamo enako kot podplat. Izberemo dovolj velika kosa blaga in podloge (slednjo lahko izpustimo, v tem primeru bodo copati nekoliko manj topli), jih prišijemo skupaj ter nato še prešijemo. Na starem copatu izmerimo, koliko je zgornji del dolg in širok, ter obliko dvakrat prerišemo na prešiti kvadrat. Izrežemo in ob robovih zarobimo. Na rob širšega dela zgornjega dela copata, tistega, ki ga ne bomo prišili na podplat, prišijemo okrasni trak. Poravnamo ga po robu tako, da je po širini polovica traku zgoraj in polovica spodaj, nato pa vse prišijemo. Najlepše bo, če bo šiv nekje na sredini. Zdaj zgornji del copata prišijemo na podplat in tudi okrog slednjega prišijemo okrasni trak. Če želimo bolj odporne copate, na začetku, ko smo izrezali podplate iz prešitega blaga, na njihovo spodnjo stran dodamo kos tanjšega usnja ali drugega močnejšega in odpornejšega materiala, denimo džinsa.