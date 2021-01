Sešijmo si krpanko

Za odejo ne izberemo premajhnih krpic, saj bo šivanje trajalo dlje. FOTO: Mkovalevskaya/Getty Images

Tehnika, ki smo jo uporabili za odejo, je primerna tudi serviete in okrasne izdelke za dom.

Odeja iz krpic

Za prevleko na preklop ne potrebujemo gumbov ali zadrg, saj en del zgolj zatlačimo za drugega.

Za krpanke lahko uporabimo tudi druge geometrične oblike, kvadrati so pač najbolj enostavni.

Nedavno smo se naučili, kako izdelati okrasno blazino, ko se je naveličamo in si zaželimo spremembe, pa je nova prevleka. Ponjo pa ni treba v trgovino, tudi popolni začetniki jo lahko povsem enostavno naredijo sami, še šivalnega stroja ne potrebujemo. Najbolj enostavna prevleka je tista na preklop, kuvertna. Zanjo ne potrebujemo niti zadrge ali gumbov, saj se en kos blaga enostavno zatakne pod drugega. Potrebujemo blago, škarje, meter, šivanko in sukanec ter likalnik ali bucike.Iz želenega blaga izrežemo tri kose, prvi naj bo velik kot blazina, če želimo, da se ji prevleka tesno prilega, sicer stranicam prištejemo od centimeter do dva. Drugi kos naj bo širok enako kot prvi, dolg pa okrog tri četrtine prvega. Tretji naj bo prav tako enako širok, dolg pa slabo polovico. Če imamo blazino, ki meri 40 x 40 centimetrov, izrežemo en kos, ki meri 41 x 41, drugega, ki meri 41 x 30 in tretjega, ki meri 41 x 20 centimetrov. Manjšima eno od daljših stranic zarobimo.To najlažje storimo tako, da približno centimeter roba zalikamo in nato zašijemo, namesto z likalnikom pa si lahko pomagamo tudi z bucikami. Na zgornji del večjega kosa, ki naj bo obrnjen s pravo stranjo navzgor, zdaj položimo drugega največjega, tega s pravo stranjo obrnjeno navzdol, ter vse tri zunanje stranice prišijemo skupaj. Ponovimo še z najmanjšim kosom, ki ga prišijemo na spodnji del večjega. Vse skupaj samo še obrnemo in prevleka je končana.Včasih se zgodi, da se nabere veliko manjših kosov blaga, ki niso dovolj veliki za nič, a jih kljub temu ne želimo zavreči. V tem primeru se lotimo okrasne prešite odeje ali krpanke, ki ji v angleško govorečih deželah pravijo quilt. Potrebujemo kos blaga v velikosti odeje, polnilo enake velikosti, trak za obrobo, ki naj meri toliko kot obseg odeje, več različnih kosov blaga, ki jih narežemo na enake kvadrate (kupimo lahko tudi že narezane, prav za krpanke), šivanko in nit ali šivalni stroj.Najprej blago, iz katerega bomo naredili vzorec, narežemo na enako velike kvadrate, ki naj ne bodo premajhni, sicer bo šivanje trajalo zelo dolgo, 10 x 10 centimetrov bo ravno prav. Krpice nato sestavimo v poljuben vzorec, najbolje po devet skupaj, da dobimo nov, večji kvadrat, ter jih prišijemo skupaj. Dobili smo kvadrate, ki merijo 30 x 30 centimetrov. Razporedimo jih po največjem kosu blaga, na koncu mora biti naš mozaik velik enako kot hrbtna stran odeje in polnilo. Če se odločimo, da bo odeja velika denimo 120 x 210 centimetrov, potrebujemo 7 vrst po 4 kvadrate, ki merijo 30 x 30 centimetrov, oziroma skupno 252 10-centimetrskih kvadratkov. Večje kvadrate nato začnemo šivati na polnilo, ki je lahko bombažno ali sintetično.Ko smo prišili vse kvadrate, polnilo z njimi ob robovih le še prišijemo na osnovo oziroma hrbtno stran odeje in ob celotnem obsegu prišijemo trak, ki bo skril polnilo. Gre za precej zamuden projekt, ki pa ima dolgo tradicijo. V Evropi so krpanke izdelovali že v 5. stoletju. Namesto kvadratnih koščkov blaga lahko uporabimo tudi druge geometrične oblike, a so kvadrati najbolj enostavni. Na način krpanke lahko izdelamo še veliko reči, ne le odeje. Denimo serviete, kuhinjske krpe, prevleke za blazine … v tem primeru le nekoliko prilagodimo velikost krpic. Manjši ko je projekt, manjše naj bodo.