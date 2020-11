Sesanje za dišeč dom

Glavni namen sesanja je odstranjevanje prahu in druge umazanije s tal, preprog, oblazinjenega pohištva, iz kotov in tudi s sten. Lahko pa to opravilo služi še prijetnemu vonju prostorov. Pralni prašek, začimbe ali eterična olja Zadeva je res preprosta in deluje ne glede na to, kam sesalnik lovi umazanijo: v vrečko, v vodo ali neposredno v zbiralnik. Vse, kar potrebujete, sta dve žlički pralnega praška, nekaj kapljic eteričnega olja ali nekaj močnejših začimb.



Izbrano sredstvo stresite v vrečko sesalnika, v vodo, v katero se ujame umazanija, ali v zbiralnik smeti. Med sesanjem se bo sproščal vonj, se širil po prostoru, ki po zaključenem delu ne bo le čist, temveč tudi prijetno dišeč.