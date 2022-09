Senzor za strešne nosilce: stal naj bi skoraj stotaka

Verjetno ste na youtubu že videli kak posnetek avtomobila, ki je skupaj s kolesi na strehi zapeljal v garažo ali pod prenizek podvoz. Iz majhne nepozornosti lahko kaj hitro nastane za več tisoč evrov škode, saj lahko poleg koles in nosilcev poškodujemo tudi streho avtomobila ali še kaj hujšega.

Sodobni avtomobili imajo parkirne senzorje, a ti spremljajo le okolico nekako v višini pnevmatik oziroma odbijačev. Ali ne bi bilo fino imeti še senzorja za nosilec za kolesa?

Prav na to je mislil Andre Jaramillo, španski podjetnik, ki je zagnal že vrsto inovativnih zagonskih podjetij. Njegov senzor za strešne nosilce za kolesa veloroof poskrbi, da ne bomo nikoli trčili v visoko oviro. Lahko ga uporabimo tudi za kombi ali avtodom. Univerzalni senzor ima vrsto pametnih čutil, ki prepoznajo oviro do 20 metrov daleč in nas opozorijo nanjo s svetlobo in zvokom.

Napravica ima močno baterijo, je vodoodporna po standardu IP51, namontira pa se v nekaj sekundah, saj je treba le zategniti elastični pašček in senzor povezati z notranjo enoto oziroma alarmom po domače. Trenutno še zbirajo sredstva za zagon proizvodnje na platformi indiegogo, za posamezni senzor zahtevajo 53 evrov. Pozneje naj bi stal 99 evrov.