Semena bomo grizljali vso zimo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Potresemo jih po solati, dodajamo juham in omakam. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pečemo jih v pečici ali ponvi. FOTO: Bhofack2/Getty Images

Suha semena hranimo v vrečkah iz papirja ali blaga.

Bučnice in druga semena so vse bolj priljubljeni prigrizki, ki jih lahko kupimo že v vsaki trgovini. Seveda s tem ne odkrivamo nič novega, saj so naši predniki, ki so buče gojili za pridobivanje olja in za hrano svinjam, prav tako uživali bučnice. Za hudo lakoto sta bila v žepu zmeraj pest semen pa suho sadje.Če v domači kuhinji uporabljamo buče, lahko semena pripravimo tudi sami, saj je postopek zelo preprost. Najboljša so iz že omenjenih buč oljaric, okusna pa so tudi iz drugih jedilnih buč, kot so hokaido ali muškatne buče. Ko jo izdolbemo, odstranimo semena, ki se skrivajo v sredici, v mehkejšem delu mesa. Dobro jih speremo, najbolje pod tekočo vodo, in stresemo na papirnate brisače ali čisto kuhinjsko krpo, da se dobro posušijo. Nekateri recepti priporočajo, da jih deset minut kuhamo v vodi, preden jih osušimo.Potem jih razporedimo po pekaču, ki ga obložimo s peki papirjem, da se ne bodo prijemala na dno. Ne preveč na gosto, najbolje v eni plasti, da se bodo enakomerno sušila. Sušimo jih v bližini izvira toplote, pri peči ali radiatorju, lahko pa tudi v pečici, ki jo segrejemo na največ 70 stopinj. Med sušenjem jih večkrat premešamo, suha bodo v nekaj urah ali dneh, odvisno od temperature. Potem jih spravimo v vrečke iz papirja ali blaga v hladno in temno shrambo, užitna bodo nekaj mesecev. Bučnice potresemo po juhi, zlasti se podajo h kremni bučni, dodajamo jih k omakam in solatam.Iz njih lahko pripravimo tudi slan ali pikanten prigrizek. Oprana in osušena semena stresemo v skledo, potresemo s soljo in poljubnimi začimbami, na primer z mleto kumino, česnom, poprom, čilijem v prahu in drugimi zelišči. Dodamo malo maščobe, pokapljamo z oljem ali potresemo z nastrganim maslom in dobro premešamo. Stresemo na pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo v pečici na 150 stopinj približno pol ure, lahko pa tudi v ponvi na štedilniku. V obeh primerih večkrat premešamo.Ponudimo še vroča ali ohlajena, tudi tako pripravljena pa lahko spravimo za nekaj časa.Za sladkosnede jih začinimo s sladkorjem, cimetom in vaniljo, lahko tudi z muškatnim oreškom, in spečemo kot slana. Teknila bodo tudi otrokom, ki jim bomo tako zagotovili okusen in zdrav prigrizek.