Šeme vendarle ob Ljubljanici

Nekaj pustnega dogajanja, ob odpovedi vseh javnih dogodkov, prinaša fotografska razstava Ta norčavi pustni čas, s katero avtorna 21 fotografijah velikega formata predstavlja slovensko pustno dediščino. Na ogled bo vse do 1. marca, postavili so jo na Krakovskem nasipu ob Ljubljanici, pripravil pa jo je Turizem Ljubljana.Avtor razstave Ta norčavi pustni čas Primož Hieng je v letih od 2005 do lani posnel tako rekoč vse slovenske pustne maske, šege in običaje, poleg tega tudi nekatere pomembne izdelovalce mask. »Gre za izjemno pomemben del slovenske žive kulturne dediščine, na razstavi pa je izbor fotografij, ki jih je v večjem številu (120) sicer razstavil na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju leta 2012,« pravijo na Turizmu Ljubljana.Fotograf in novinar Primož Hieng je iz posnetega pustnega gradiva pripravil dve knjigi. Prva z naslovom Ta norčavi pustni čas, ki je izšla leta 2011, prinaša pregled pustnega dogajanja po vsej Sloveniji, druga, ki je izšla leta 2014 pod naslovom Pod masko skrit in norčavi odkrit, pa predstavlja slovenske izdelovalce pustnih mask in tiste skupine, ki same poskrbijo za urejenost svojih oprav.