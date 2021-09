Sejem, poln doživetij

Poleg razstavnega dela so organizatorji pripravili številne aktivnosti.



Sejem MOS, ki ga že več kot pol stoletja pripravljajo na Celjskem sejmu, je zagotovo ena najbolj priznanih in tudi obiskanih sejemskih prireditev pri nas. Zasnovan je tako, da je zanimiv tako za strokovno kot splošno javnost, saj poleg razstavnih in spremljevalnih programov, privlačnih za obiskovalce, ponuja še vrsto strokovnih predavanj, dogodkov in delavnic, kjer ponujajo številne informacije, na primer v zvezi z gradnjo doma ali ustanovitvijo podjetja.Zaradi pandemije ga lani ni bilo, zato so organizatorji toliko bolj veseli, da se sejmi ponovno odpirajo. Kot je povedal izvršni direktor Celjskega sejma mag., so se odločili za izvedbo 53. Mosa v nekoliko manjšem obsegu, vendar je vsebinsko kljub temu izjemno bogat, tudi kar se spremljevalnih programov tiče. Za vstop na sejmišče morajo obiskovalci izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer organizator ponuja možnost hitrega testiranja.Vsebinsko je prireditev razdeljena na pet področij, MOS Dom ponuja rešitve s področja gradnje in obnove doma ter trajnostnih energetskih rešitev, MOS Tehnika ponuja opremo in orodje tako za podjetja kot domače mojstre, medtem ko MOS Turizem vabi vse, ki jih zanimajo kamping, karavaning, predvsem pa trajnostni in zeleni turizem. Za tiste, ki iščejo odgovore s področja poslovnih storitev, je zanimiv MOS B2B, MOS Plus pa ponuja izdelke široke potrošnje.Skupni imenovalec celotne prireditve pa je iskanje možnosti za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva pod sloganom Trajnostno v novo obdobje. Poleg razstavnega programa, ki združuje ponudnike z zgoraj navedenih področij, so letos veliko pozornost namenili prostočasnim dejavnostim. »Med dvoranama A in C bo delovala FUN CONA z Dunking Devils, atrij bo napolnjen z raznimi športnimi dejavnostmi, dvorana C pa se bo prelevila v pravi degustacijski raj. Izjemno veliko aktivnosti v obliki športnih, kulturnih in kulinaričnih dogodkov pripravlja tudi država partnerica 53. Mosa Madžarska,« je povedal Otorepec in dodal, da je pomembno, da so lahko sejem ponovno izpeljali v živo, saj je prepričan, da jih je nemogoče nadomestiti z digitalnimi približki.Vsekakor se obiskovalcem obeta pet dni, polnih vznemirljivih doživetij, predvsem pa imajo možnost, da na enem mestu najdejo informacije iz prve roke, kot rečemo, s področja gradnje, tehnike, turizma, tehnologij in še česa.