Sedemkratni zmagovalec loterije podelil nasvete, kako osvojiti dobitek

Verjetno ste že vsi kdaj razmišljali o tem, kaj bi storili, če bi zadeli na lotu. Nekateri bi denar zapravili za luksuzne avtomobile, eksotične počitnice ali nova oblačila, drugi pa razmišljajo o odplačilu hipoteke ali nakupu hiše ali stanovanja.

Sedemkratni zmagovalec loterije Richard Lustig pa je postregel s konkretnimi nasveti, kako lažje priti do zadetka. Ta moški iz Orlanda na Floridi v ZDA je namreč že v v sedmih loterijskih igrah zadel velike dobitke v vrednosti več kot milijon dolarjev.

»Tri stvari, ki jih lahko storite, da povečate svoje možnosti za dobitek na loteriji, so, da izberete svoje številke in se jih vsakič držite, določite proračun in nikoli ne porabite denarja za najemnino ali živila za igranje na loteriji,« je povedal Foxu.

Ali so nasveti koristni?

Toda ali so Richardovi nasveti res koristni? No, njegov prvi nasvet je, da izberete številke in se jih vsakič držite. Težava je v tem, da so loterijske številke izbrane popolnoma naključno, kar pomeni, da nobena posamezna kombinacija ne bo povečala vaših kvot ob dani priložnosti, poroča Forbes.

Drugi Richardov nasvet je preprost: določite proračun. To je vsekakor dober nasvet. Nima smisla osvojiti 10.000 evrov, če ste že zapravili 20.000 evrov za srečke. In Richardov tretji nasvet? Več kot igrate, več možnosti imate, da osvojite nagrado.