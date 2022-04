Sedem največjih napak pri zamrzovanju živil

Zamrzovanje je priročen način shranjevanja. Ne glede na to, ali v zamrzovalnik pospravljate sveža živila ali ostanke hrane, pa se je pri tem treba izogibati nekaterim napakam, zaradi katerih so ogroženi kakovost, okus in tekstura zamrznjenih dobrot. Katere so najpogostejše?

Zamrzovanje napačnih živil

Nekatera živila so idealna za zamrzovanje, na drugi strani so takšna, ki v zamrzovalno skrinjo ne sodijo, denimo z velikim deležem vode. Tekstura in okus odtajanih kumar, solate in podobnega se res ne moreta primerjati s svežimi in so zato praktično neprimerni za uživanje.

Tudi krompir, surov, pečen ali kuhan, v zamrzovalniku izgubi prvotno teksturo ter okus, saj zaradi škroba postane sladek.

Prepočasno zamrzovanje

Živila, ki jih nameravate zamrzniti, je dobro narezati na čim manjše kose oziroma jih pospraviti v čim manjše embalaže. Manjša kot je količina, hitreje zamrznejo in manjša je možnost, da bi odtajana izgubila prvotno teksturo ter okus.

Zamrzovanje tople hrane

Če jedi kuhate na zalogo in kuhane nato zamrznete, morate, preden jih pospravite v zamrzovalnik, počakati, da se povsem pohladijo. Če boste v skrinjo popravljali tople, boste ogrozili svežino že zamrznjenih jedi, saj se bodo lahko ob stiku z vročo hrano odtajale. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je pri zamrzovanju hladne hrane energijska poraba zamrzovalnika mnogo manjša.

Zamrzovanje v napačni embalaži

Hrano bi vedno morali zamrzovati v tesno zaprti embalaži. Le tako ta ohrani okus in svežino. Odprta embalaža ni primerna za spravilo. Vsa živila prepakirajte v primerne posode ali vrečke za zamrzovanje.

Zamrzovanje surove zelenjave

Blanširana ali na hitro pokuhana zelenjava v nasprotju s surovo v zamrzovalniku ohrani pravo barvo, teksturo in okus. Zelenjavo, ki jo nameravate zamrzniti, za nekaj minut potopite v krop, nato še v mrzlo vodo ter pohlajeno zamrznite.

Preobremenjen zamrzovalnik

Naj se sliši še tako mamljivo zamrzovalnik napolniti do zadnjega kotička, to ni najboljša ideja. Živila med zamrzovanjem povečajo prostornino, za kar morajo imeti dovolj prostora, prav tako v prenatrpani skrinji težje kroži zrak in proces zamrzovanj traja dlje, zato se poveča poraba energije.

Predolgo časa zamrznjena hrana

To, da je hrana zamrznjena, ne pomeni, da je uporabna v nedogled. Vse, kar je v zamrzovalniku, je priporočljivo uporabiti v pol leta, izjemoma v enem letu. Da bi imeli boljši pregled nad tem, kako dolgo je hrana v skrinji, jo pred zamrzovanjem opremite z datumom, kdaj ste jo shranili vanjo.