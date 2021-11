Še vedno je čas za nižje stroške ogrevanja

Prenova obstoječega ogrevalnega sistema je lahko investicija, ki omogoča velik prihranek pri mesečnih stroških, vendar pod pogojem, da izberemo energent, ki nam na dolgi rok zagotavlja pravo brezskrbnost. In čeprav se je cena električne energije v zadnjem času povišala, je na primer izbira IR-ogrevanja še vedno smotrna odločitev. Pri vsaki takšni naložbi je namreč treba razmišljati dolgoročno, saj se razmere na trgu spreminjajo.

»Z vidika proizvodnje elektrike v primerjavi z na primer kurilnim oljem ali plinom nas ne sme skrbeti, saj smo pri kurilnem olju in plinu odvisni od drugih držav, elektriko pa lahko proizvedemo znotraj države, zato lahko bolj vplivamo na ceno,« to je ena od pomembnih prednosti IR-ogrevanja, ki jo oriše Aleš Babič, direktor podjetja Ekosen – vodilnega na področju IR-ogrevanja v Evropi. In še pomemben podatek: »Če primerjamo višanje cen konvencionalnega ogrevanja, se je cena drv zvišala bolj kot cena elektrike. Dolgoročno lahko govorimo o generalnem zvišanju cen vsega. To pomeni, da se bodo podražili tudi materiali in druge surovine, zato je smiselno, da se za investicijo v ogrevanje odločite čim prej, sploh pri IR-grelnih panelih, ki imajo 15 let garancije in več kot 40 let življenjske dobe. Ker ni stroškov vzdrževanja, lahko rečemo, da se boste v miru ogrevali naslednjih 40 let.«

