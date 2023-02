Se vam zdi normalno, da dojenčki spijo zunaj sredi zime, in to nenadzorovani (VIDEO)?

Ljudje smo si različni, vsaka država ima svoje specifične navade, ki se drugim zdijo nenavadne. Zaradi tega lahko nastane veliko slabe volje ali brezpredmetnih očitkov. Tako se je zgodilo tudi pred nekaj dnevi, ko je po spletu zaokrožil posnetek iz Norveške, ki prikazuje dojenčke v vozičkih, ki brez svojih staršev v bližini spijo na prostem - pri minusu sredi zime.

Posnetek je na omrežju Tiktok objavil Američan, ki zdaj živi na Norveškem in beleži zanimivosti, ki se mu tam zgodijo. Tako so ga presenetili tudi otroški vozički, v katerih spijo dojenčki. Takšno navado imajo na Norveškem. Dojenčke postavijo na zrak, pa četudi je temperatura pod lediščem. Posebnost pa je tudi, da so otroci nenadzorovani. Če nam praksa spanja na prostem ni tuja niti v Sloveniji, nam pogled na nenadzorovane dojenčke sredi mesta vzbuja nelagodne občutke.

Ker ima Tiktoker Olly Bowman največ sledilcev iz Amerike, se je ob njegovi objavi sprožil cel plaz očitkov, kaj se grejo Norvežani in kako lahko to počnejo svojim otrokom. Posnetek je postal viralen.

Menda tovrstna praksa na severu Evrope sega več kot 100 let nazaj, spanje na hladnem pa naj bi pomagalo otrokom pri dihanju in, prosto po Bowmanu, pri razvoju neodvisnosti otrok. To bi naj bi po njegovo tudi eden izmed razlogov, da se Norvežani precej hitro zapustijo svoj dom in primarno družino.

Dojenčki v vozičkih spijo na prostem tudi na Danskem in na Islandiji. Tudi pri nas ima marsikateri starši otroke peljejo na zrak v vsakem vremenu. To naj bi jim pomagalo pri vzpostavljanju boljšega imunskega sistema. Kaj o tem mislite vi?