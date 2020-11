Še niste zamenjali gum? Preverite, kako so se odrezale na testu

28 pnevmatik so letos testirali pri AMZS-ju in partnerskih klubih.

Pnevmatike 205/55 R 16 H

VIR: AMZS

Pnevmatike 235/55 R17 V

Zimske pnevmatike se morajo znajti v vseh zimskih vozniških izzivih.

VIR: AMZS

Bliža se 15. november, ko bodo avtomobili morali imeti zimsko opremo, se pravi zimske pnevmatike ali pa letne pnevmatike in snežne verige v prtljažniku. Pri Avto-moto zvezi Slovenije so v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi preskusili 28 pnevmatik dveh dimenzij. Rezultati so bili spet zelo različni: nekaj pnevmatik je dobilo oceno zelo dobro oziroma zelo priporočljivo, večina pa je dobila oceno dobro oziroma priporočljivo. Le dve sta dobili oceno slabo, kar pomeni, da AMZS nakup odsvetuje.Gre za na evropskem trgu najbolje prodajane zimske pnevmatike, saj jih uporabljajo številni avtomobili nižjega srednjega razreda, pa tudi nekateri križanci in suvi ter električni avtomobili. Pet pnevmatik je dobilo oceno zelo priporočljivo, sedem oceno priporočljivo, ena oceno priporočljivo z omejitvami, dve pa najslabšo oceno ni priporočljivo. Z najbolj uravnoteženimi zelo dobrimi lastnostmi se je izkazala Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005, oceno zelo priporočljivo pa so dobile še pnevmatike Michelin alpin 6, Dunlop winter sport 5, Hankook i*cept RS2 in Maxxis premitra snow WP6.V skupini sedmih pnevmatik, ki so na našem testu dobile oceno priporočljivo, smo pri vseh pnevmatikah ugotovili nekaj slabosti na suhi cesti, kar je na koncu te pnevmatike tudi stalo boljšo skupno oceno. Med njimi so Pirelli cinturato winter, Giti gitiwinter W1, Falken eurowinter HS01, Continental TS860, Goodyear ultragrip 9+ in Pirelli cinturato winter, Sava eskimo HP2, Gitti gitiwinter W1 in Toyo observe S 944.Semperitova pnevmatika speed-grip 3 je dobila skupno oceno priporočljivo z omejitvami zaradi izrazitih slabosti na suhi cesti (še posebno ko je malo topleje), na snegu pa sodi med najboljše tri na testu. Edini pnevmatiki z oceno slabo oziroma ni priporočljivo sta pnevmatiki King Meiler winter tact WT81 in Tristar snowpower HP. WT81 je prva obnovljena pnevmatika na testu, ki ima sicer nizko ceno, a veliko težav na mokri in suhi cesti. Pri drugi pa gre za pnevmatiko kitajskega izdelovalca, ki ponuja tudi nekaj drugih nizkocenovnih znamk pnevmatik, ki se je na mokrem odrezala zelo slabo tako pri zaviranju kot tudi pri splavanju in vodljivosti.Sedemnajstpalčne zimske pnevmatike športne širine 235 so namenjene srednje velikim športnim terencem pa tudi nekaterim potniškim kombijem. Med 13 preizkušenimi pnevmatikami se je le ena odrezala dovolj dobro za skupno oceno zelo priporočljivo, enajst pnevmatik pa je zaradi slabosti pri nekaterih merilih dobilo oceno priporočljivo. Ena testirana pnevmatika je dobila oceno priporočljivo z omejitvami.Michelinova pnevmatika pilot alpin 5 je edina od preizkušenih pnevmatik z dovolj dobrimi in uravnoteženimi lastnostmi, da si je prislužila oceno zelo priporočljivo. Enajst »priporočljivih« pnevmatik na testu so AMZS-jevci v grobem razdelili v tri skupine. V prvi skupini so tri pnevmatike, ki so pokazale slabosti na suhi cesti in so zato dobile znižano skupno oceno: Goodyear ultragrip performance+, Kleber krisalp HP3 in Bridgestone blizzak LM005. Obe pnevmatiki v drugi skupini – Dunlop winter sport 5 suv in Vredestein wintrac pro – sta dosegli dobre rezultate na suhi cesti, na mokri cesti in tudi na ledu, sta se pa zato slabše odrezali na snegu. V tretji skupini dobro ocenjenih je šest pnevmatik, ki so se malce slabše odrezale pri dveh glavnih merilih na testu. Esa+Tecar supergrip pro, Cooper discoverer winter in Fulda kristall control suv so pokazale slabosti na suhi in na mokri cesti, Nokian WR snowproof se je slabše odrezala na mokrem in na ledu, Continental TS850P je dobila oceno priporočljivo zaradi lastnosti na suhem in mokrem, Pirelli winter sottozero 3 je dosegla slabše rezultate na suhem, na snegu in na ledu, Fulda kristall control suv pa na suhem, na mokrem in na snegu.Najslabše – priporočljivo z omejitvami – se je odrezala Semperitova pnevmatika speed-grip 3 suv, ki je na suhem razočarala z voznimi lastnostmi in pri zagotavljanju varnosti v vožnji, bolje se je odrezala na mokri cesti in na snegu.