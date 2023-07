Še lahko ponovno posejemo ali posadimo nizek fižol, kumarice in bučke, korenček in solate

Vreme v drugi polovici julija vrtičkarjev ne razvaja. Pogoste padavine nam resda prihranijo zalivanje gredic z vrtninami, vendar rastline pestijo padavinske in temperaturne skrajnosti, najbolj žalostno pa gledamo posledice močnih neurij. Vrtnin marsikje ni potolkla samo toča ali sodra, izpostavljene so bile tudi močnemu vetru, ki jih je polomil in skupaj z grdimi nalivi razcefral. Nekatere pa so z obilico zračne vlage prizadele bolezni. A v zadnjih dneh julija, pa tudi pozneje lahko marsikatero vrtnino posejemo ali posadimo na novo. Za nekatere pa je šele zdaj čas.

