Še je čas za vzgojo sadik

Rastline na vrt presajamo s koreninsko grudo. FOTO: Alexraths/Getty Images

Nekateri so prve setve že opravili že pred zadnjim sneženjem, drugi čakajo otoplitev. Po vrtnarijah že lahko kupujemo sadike, najbolj zagreti vrtnarji pa jih vzgajajo sami. Ni zelo težko, potrebujemo pa primeren prostor, čas in nekaj spretnosti. Ter seveda ustrezne pripomočke. Naši vrtnarji najpogosteje vzgajajo sadike paradižnika, paprike in drugih plodovk, vendar smo za to zdaj že prepozni. Plodovke namreč potrebujejo kar dva ali celo tri mesece, da iz semena zrastejo do velikosti, primerne za sajenje na prosto.Če vemo, da jih sadimo po 15. maju, potem bi jih morali v lončke sejati že pred mesecem ali dvema. Je pa še čas za nekatere druge vrtnine, ki zrastejo bodisi hitreje bodisi jih sadimo kasneje. Tako lahko aprila, ko se že spogledujemo s setvijo nekaterih rastlin na prosto, v zaprtem prostoru v lončke sejemo kumare, buče in bučke, pa lubenice in melone in seveda poletne solate in nekatere solatnice, ki do sadike potrebujejo le dober mesec.Sadike lahko vzgojimo preprosto: seme posejemo neposredno v lončke, v katerih bodo rastline rasle, dokler jih ne bomo presadili na prosto. Kupimo lahko posebne lončke ali sadilne pladnje, lahko pa uporabimo različne posode, ki jih najdemo v domači kleti ali shrambi. Primerni so na primer jogurtovi lončki, pri čemer pa jim na dnu ne pozabimo narediti luknjic, skozi katere bo odtekala odvečna voda po zalivanju. Zanimiva rešitev so kartonaste škatle za jajca, pri katerih nam odvečna vlaga ne dela skrbi, saj skozi karton sama pronica. Kupimo ustrezen substrat oziroma zemljo, ki jo nasujemo do roba posode in nekoliko potlačimo; vanjo posejemo eno ali več semen, odvisno od rastline in tega, ali morda želimo vzgojiti grmiček. Kumare, buče in melone posejemo po dve semeni skupaj, pri solatah je dovolj le eno. Zdaj je bodočo rastlinico treba le še ustrezno zalivati in počakati, da doseže primerno velikost, da jo lahko presadimo na prosto. Presajamo s koreninsko grudo.Opisana setev je enostavna, malce bolj zapleten je postopek s pikiranjem, pri katerem pa so rezultat bolj krepke rastline. Semena posejemo v setvene plošče, ko se klični listi postavijo v vodoraven položaj oziroma poženejo prvi pravi listi, rastlinice presadimo v sadilne lončke.